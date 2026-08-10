Primer Comité contra la Trata en San Juan: el Foro fue declarado de interés provincial y municipal

San Juan dará un paso clave en la lucha contra la trata y explotación de personas con la presentación del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas de la provincia. La iniciativa será presentada durante el Foro contra la Trata y, como reconocimiento a su importancia, la actividad fue declarada de interés provincial por iniciativa de las legisladoras Marcela Quiroga y Mónica Sánchez, y de interés municipal por impulso de la concejal Mónica Lobos .

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El Foro se realizará este 11 de agosto, desde las 10, en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico . Allí se formalizará la creación de este espacio multidisciplinario, que buscará articular el trabajo de organismos gubernamentales, judiciales, fuerzas de seguridad y representantes del sector privado.

La conformación del Comité surgió inicialmente por impulso del Grupo Andesmar, a través de su Fundación , que desde 2012 desarrolla acciones de concientización e intervención vinculadas a esta problemática en distintos puntos del país.

La propuesta fue tomada por el Gobierno de San Juan con el objetivo de reunir en un mismo espacio a los distintos actores que tienen competencia y capacidad de intervención frente a situaciones de trata de personas y explotación laboral.

El Comité estará integrado por representantes del Ministerio de Gobierno , a través de las secretarías de Gobierno y Derechos Humanos, Trabajo y Tránsito; el Ministerio de Familia, mediante la Dirección de Género; la Secretaría de Seguridad y Orden Público; el Ministerio Público Fiscal; la Dirección Nacional de Migraciones; RENATRE; la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la Cámara Minera de San Juan y la Fundación Andesmar Guido Badaloni.

Durante la jornada también se formalizará un convenio marco para establecer una Comisión Permanente de colaboración, asistencia técnica y articulación entre las instituciones.

Qué medidas se pondrán en marcha

Uno de los principales ejes estará puesto en la prevención y detección temprana. En ese sentido, se prevé fortalecer las capacitaciones destinadas a choferes, personal de boleterías y trabajadores vinculados al transporte.

Andesmar también anunció distintas acciones de concientización, entre ellas el ploteo de unidades con la leyenda “NO A LA TRATA”, acompañada por los números de asistencia y denuncia 145 y 911, además de la distribución de material informativo entre los pasajeros.

La empresa también pondrá a disposición pasajes y traslados para personas rescatadas en situaciones de trata, con el objetivo de facilitar su regreso seguro a sus lugares de origen.

Otro de los puntos será reforzar el control de documentación de los pasajeros y establecer mecanismos de comunicación más ágiles entre los organismos que intervienen ante posibles casos.

También buscan fortalecer los controles en el transporte aéreo

Entre los ejes de trabajo planteados aparece además la necesidad de extender los mecanismos de prevención al transporte aéreo.

En ese sentido, se buscará solicitar al Ejecutivo Nacional que se establezca, para los vuelos de cabotaje, la exigencia de una autorización formal de al menos uno de los progenitores o tutores legales cuando viajen menores de edad solos.

También se plantea ampliar las capacitaciones al personal de las aerolíneas, trabajadores de la Terminal de Ómnibus y otros actores vinculados al transporte.

María Eugenia Raverta será quien firme el convenio

La formalización del acuerdo estará a cargo de María Eugenia Raverta, delegada para la Región Cuyo del Comité Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, quien participará de la jornada y será la encargada de firmar el convenio en representación del organismo.

Desde la organización remarcaron que la creación del Comité apunta no solamente a intervenir frente a casos concretos, sino también a mejorar la coordinación entre las instituciones y generar herramientas para que la sociedad pueda reconocer señales de alerta.

En esa línea, el secretario de Gobierno, Juan José Dubos, destacó la importancia de contar con un espacio que permita trabajar de manera articulada tanto en la prevención como en la intervención ante situaciones de trata.

Por su parte, Raverta remarcó la necesidad de generar conciencia frente a una problemática que muchas veces permanece oculta y señaló que, debido a situaciones de extrema vulnerabilidad, algunas víctimas no llegan a reconocerse como tales, mientras que determinados sectores de la sociedad pueden tener naturalizadas situaciones que constituyen delitos.

La jornada buscará así marcar el inicio formal de un trabajo conjunto en San Juan, con el desafío de mejorar la prevención, detectar situaciones de vulnerabilidad y coordinar una respuesta más rápida entre los organismos que intervienen contra la trata de personas y la explotación laboral.