San Juan: el portal de consumos problemáticos recibió casi 100 pedidos de ayuda en un mes

El portal de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia comenzó a mostrar el alcance que puede tener como puerta de entrada a la atención . Sucede que, desde su puesta en funcionamiento, el 1 de julio de este año, recibió un total de 92 solicitudes de turnos para atención en los 19 departamentos de San Juan y acumuló 2.183 visualizaciones .

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Así lo destacó Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en contacto con DIARIO DE CUYO. La herramienta fue creada para facilitar el acceso a información y asistencia frente a situaciones vinculadas con consumos problemáticos. A través de un chatbot se pueden solicitar turnos y que también ofrece información sobre los dispositivos de atención municipales y centralizados, además de recursos destinados a familiares, instituciones y organizaciones.

Para Merlo la respuesta inicial superó las expectativas. "La verdad es que ha sido una herramienta excelente", aseguró, y destacó la "explosión de visualizaciones" registrada durante los primeros días.

De las 2.183 visualizaciones contabilizadas, la sección Información fue la que concentró la mayor cantidad de ingresos. Allí los usuarios pueden acceder a contenidos y materiales técnicamente elaborados para comprender los consumos problemáticos, conocer las modalidades de atención disponibles y consultar los distintos recursos con los que cuenta la provincia.

Uno de los datos que más llamó la atención de las autoridades fue el comportamiento de quienes utilizaron el portal para solicitar asistencia. De acuerdo con Merlo, la virtualidad permitió que algunas personas que atraviesan un consumo problemático se animaran a pedir ayuda por iniciativa propia, algo que no suele suceder de la misma manera en la atención presencial.

"Hay un promedio de personas que se han animado a pedir ayuda por sí mismos, algo que en la presencialidad no nos ocurre; generalmente es otra persona la que pide asistencia", explicó la funcionaria.

La posibilidad de realizar una solicitud en cualquier momento del día aparece como otro de los puntos fuertes de la herramienta. La directora señaló que las situaciones de crisis o desborde no necesariamente se producen durante el horario administrativo y que, mediante la página, una persona puede iniciar el pedido de asistencia cuando siente que necesita hacerlo.

La demanda de turnos alcanzó a los 19 departamentos, aunque se concentró principalmente en cinco jurisdicciones del Gran San Juan. Rawson encabezó los pedidos, seguido por Santa Lucía, Chimbas, Capital y Pocito.

El dato también pone en evidencia que la herramienta virtual funciona como complemento de una red que ya cuenta con más de 25 dispositivos distribuidos en distintos departamentos.

Información y herramientas para quienes acompañan

El portal no está pensado únicamente para quienes atraviesan un consumo. Una de sus secciones está destinada a brindar herramientas para familiares y personas cercanas, el entorno de quien está en una situación de consumo problemático, con pautas para detectar señales de alerta y recomendaciones sobre cómo abordar la problemática.

En la pestaña Señales de Alerta se detallan cambios de conducta y manifestaciones físicas, emocionales y sociales que pueden estar relacionados con consumos problemáticos. En tanto, en el apartado Cómo hablar se ofrece una guía para padres y familias, con herramientas vinculadas con la escucha, el cuidado, la protección y el fortalecimiento de los vínculos.

La plataforma también permite ubicar los distintos espacios de atención mediante un mapa georreferenciado. Allí figuran direcciones, teléfonos y horarios, con el objetivo de facilitar el acceso a una red que incluye admisión, centros de atención y acompañamiento, casas convivenciales terapéuticas y diferentes propuestas terapéuticas, entre ellas tratamientos individuales, grupales y vinculares, talleres de oficios y actividades deportivas.

"En la página hay una sección donde están todas las direcciones, con mapa. Días, horarios de atención. A través de un clic ahora la sociedad puede saber dónde estamos y qué hacemos, y los múltiples dispositivos y recursos que cuenta la provincia", explicó Merlo.

Una plataforma que busca seguir creciendo para poner fin al flagelo del consumo problemático

El portal es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado y su Dirección de Gobierno Digital.

Para Merlo, la incorporación de esta herramienta responde a una necesidad que ya estaba presente tanto en los equipos de atención como en la comunidad. "Nosotros como dirección y la sociedad lo necesitaba, contar con este acceso", afirmó.

La plataforma continuará incorporando modificaciones. Desde la Dirección ya trabajan en mejoras vinculadas con la información que se solicita a quienes ingresan y proyectan ampliar las guías disponibles para abordar nuevas problemáticas, entre ellas consumos digitales, ludopatía y consumo durante el embarazo. Además, el sitio cuenta con una sección de Jornadas y Talleres de Concientización, donde escuelas, instituciones, organizaciones y miembros de la comunidad pueden solicitar asesoramiento, charlas o talleres mediante un formulario.

El objetivo es que el portal no sea sólo una vía para sacar un turno, sino también una herramienta para acercar información, prevención y orientación. "Si bien somos el ente estatal y público, trabajamos de la mano con organismos privados, ONG, credos, instituciones", señaló Merlo, en referencia a la red de actores que intervienen en la prevención y asistencia de los consumos problemáticos.

Quienes estén ante situaciones de consumo problemático o conocen a alguien atravesando esa dura realidad, pueden acceder a información y solicitar turnos en consumosproblematicos.sanjuan.gob.ar.