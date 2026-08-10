Daños en la Pampa del Leoncito: aseguran que el conductor de la camioneta es oriundo de Mendoza

La investigación por los daños provocados en la Pampa de El Leoncito sumó una novedad clave: las autoridades lograron identificar al propietario de la camioneta que ingresó a una zona donde está prohibida la circulación de vehículos y dejó profundas huellas sobre el terreno. Según confirmó el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, en diálogo con Radio Sarmiento, el hombre es oriundo de Mendoza .

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Nuevos daños en la Pampa del Leoncito: una camioneta quedó atascada y dejó marcas sobre el terreno

La camioneta quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional , mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por el daño ocasionado en uno de los sectores naturales más importantes de San Juan.

El intendente de Calingasta planteó la necesidad de que el caso tenga una sanción ejemplificadora , al considerar que las multas previstas actualmente resultan insuficientes frente al impacto que generan este tipo de acciones.

Carbajal recordó que en antecedentes similares las sanciones llegaron a un millón de pesos , una cifra que, según sostuvo, no guarda relación con el daño producido sobre el terreno. Por eso, desde el municipio analizan la posibilidad de que la denuncia pueda avanzar en el ámbito de la Justicia Penal y no quede solamente como una contravención.

La situación cobra especial relevancia porque, según explicó el jefe comunal, las huellas dejadas por la camioneta alcanzaron una profundidad de aproximadamente 25 centímetros. El impacto sobre el terreno podría demandar muchas décadas para recuperarse.

Las huellas podrían tardar décadas en desaparecer

El antecedente más cercano corresponde a un episodio protagonizado años atrás por UTV que dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros. En aquella oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural del terreno podía demandar entre 40 y 60 años.

En este nuevo episodio, la profundidad de las marcas sería todavía mayor. El intendente estimó que la recuperación podría demandar cerca de un siglo, aunque aclaró que no es especialista en la materia.

Cómo fue el ingreso de la camioneta a la zona

Según relató Carbajal, las imágenes registradas en el lugar muestran que el vehículo avanzó sobre la Pampa y luego retrocedió entre 200 y 300 metros en un intento por salir.

Durante esa maniobra también habrían utilizado una escalera plegable destinada al traslado de motos para intentar sacar la camioneta. La estructura terminó enterrándose en el terreno y generó nuevas marcas. Posteriormente, una de las motos fue utilizada para transitar por el sector y habría dejado más huellas.

El intendente sostuvo además que, por las características de las maniobras, sospecha que el episodio ocurrió durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

El municipio quiere modificar la ley

Más allá de este caso puntual, la situación volvió a poner en discusión la necesidad de endurecer las sanciones para quienes dañen áreas protegidas y patrimonios naturales de San Juan.

Carbajal explicó que una de las alternativas que estudian es impulsar un proyecto para modificar la legislación provincial y establecer castigos más severos. También buscarán analizar, junto con asesoramiento legal, si la denuncia puede ser encuadrada en el ámbito penal.

El intendente destacó además que en el ingreso a la Pampa de El Leoncito existe cartelería que indica qué actividades están permitidas y cuáles están prohibidas, incluso con un código QR destinado a brindar información a los visitantes.

Por eso, desde el municipio remarcan que la falta de controles permanentes no significa que las actividades prohibidas estén permitidas y apelan a la responsabilidad de quienes visitan el lugar.

La intención ahora es avanzar con las actuaciones contra el responsable y, al mismo tiempo, impulsar cambios para que los daños contra sitios naturales y patrimoniales de la provincia tengan consecuencias más severas.