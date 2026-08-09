Nuevos daños en la Pampa del Leoncito: una camioneta quedó atascada y dejó marcas sobre el terreno

Las imágenes son contundentes y volvieron a encender la preocupación por el cuidado de la Pampa del Leoncito . Una camioneta ingresó a un sector del terreno que se encontraba en pleno proceso de recuperación, quedó encajada y dejó nuevas huellas y marcas sobre una superficie considerada extremadamente sensible.

El Municipio de Calingasta dio a conocer el episodio a través de sus redes sociales, acompañado de un video y fotografías aéreas que permiten dimensionar el daño provocado por el paso del vehículo .

Según explicaron desde el municipio, el ingreso del vehículo se produjo durante las últimas horas, luego de un temporal que había permitido que el sector volviera a inundarse y favoreciera una recuperación significativa de su superficie y terreno. Precisamente por las condiciones actuales del suelo, resulta imposible circular por ese sector sin provocar daños . La camioneta quedó atrapada y sus desplazamientos dejaron marcas visibles sobre el terreno.

Ante la situación, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal , se trasladó hasta el lugar. Para evitar generar nuevas afectaciones sobre la superficie, ingresó caminando y recorrió el sector para verificar lo ocurrido. Además, según informó el municipio, Carbajal buscó constatar que no hubiera personas heridas o en situación de riesgo, especialmente teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran durante la noche en esa zona cordillerana.

Luego de inspeccionar el lugar, el intendente radicó una denuncia en la Comisaría 33ª, con el objetivo de que se pueda identificar al responsable de la camioneta y determinar las actuaciones correspondientes. Posteriormente, el equipo de Prensa Municipal realizó un relevamiento aéreo para registrar con mayor precisión la extensión de las marcas y el estado actual de la superficie afectada.

El material difundido por el municipio muestra desde el aire las huellas dejadas por el vehículo sobre el terreno, en un momento en el que la Pampa del Leoncito atravesaba un proceso de recuperación.

El municipio aclaró quién tiene jurisdicción sobre el lugar

Desde la Municipalidad de Calingasta remarcaron que la Pampa del Leoncito es patrimonio de la Provincia de San Juan y no pertenece al municipio. En ese sentido, explicaron que desde la comuna acompañan las acciones destinadas al cuidado, preservación y concientización sobre la importancia de proteger el espacio, mientras que las medidas de control, regulación y demás actuaciones corresponden a los organismos provinciales competentes.

El nuevo episodio volvió a poner en discusión la necesidad de respetar las restricciones de circulación en un ambiente particularmente vulnerable. Desde el municipio insistieron en el pedido de no ingresar con vehículos a la Pampa del Leoncito y respetar las indicaciones de protección del lugar, debido a que cada ingreso vehicular puede generar daños sobre un terreno que necesita tiempo para recuperarse.