Murió el histórico movilero de Radio Del Sur Roberto "Toto" Olivares

El periodismo sanjuanino está de luto . Este domingo 9 de agosto murió Roberto “Toto” Olivares, histórico movilero de Radio Del Sur y uno de los periodistas que durante años construyó un vínculo cercano con los oyentes a través de sus recorridas por las calles de la provincia.

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Según las primeras informaciones, Olivares habría sufrido un problema cardíaco . La noticia provocó un profundo pesar entre colegas, oyentes y vecinos que reconocían su particular manera de hacer periodismo: siempre en la calle, cerca de la gente y atento a los problemas cotidianos.

“Toto” había convertido la empatía y el contacto con la comunidad en una marca de su trabajo. Para él, el movilero no debía limitarse a informar sobre actos oficiales, sino también funcionar como un puente entre los ciudadanos y quienes podían resolver sus problemas.

Su recorrido por los medios comenzó en el año 2000, en Radio Nuevo Cuyo , donde inicialmente se vinculó con el periodismo deportivo. La falta de personal lo llevó rápidamente a los móviles. Luego pasó por Radio Fantástica , donde también trabajó en política, regresó a Nuevo Cuyo y finalmente llegó a Radio Del Sur .

Durante su carrera acumuló innumerables historias y situaciones en las que intervino para ayudar a los sanjuaninos. En una entrevista realizada en 2024 había resumido su pasión por la profesión con una frase que hoy cobra especial significado: “Si me sacara el Telekino, seguiría haciendo radio” .

La salud también puso a prueba su fortaleza. En 2020 atravesó el COVID-19 y en octubre de 2022 sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que lo mantuvo alejado de las calles. Después de una extensa rehabilitación, volvió a trabajar en febrero de 2023, con la misma energía para cubrir lo que ocurría minuto a minuto.

“La incertidumbre mata a la rutina. En un minuto, te puede cambiar todo el programa”, había dicho sobre la adrenalina de su tarea.

Con su muerte, San Juan pierde a una voz reconocible de la radio y a un movilero que hizo de la calle su lugar de trabajo, dejando una huella profunda entre sus compañeros y en una comunidad que durante años lo sintió cercano.

El último adiós a Roberto “Toto” Olivares

Familiares y amigos de Roberto “Toto” Olivares informaron los detalles de su despedida. El velorio se realizará este domingo en la Cochería Lanusse, ubicada sobre 9 de Julio, pasando Don Bosco, este domingo desde las 13 hasta las 23, y continuará el lunes de 7 a 8.30.

El sepelio será este lunes a las 9, en el cementerio El Palmar. La familia pidió acompañamiento y recordó a Olivares con un mensaje de afecto y gratitud.