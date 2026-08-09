    • 9 de agosto de 2026 - 10:03

    Murió el histórico movilero de Radio Del Sur Roberto "Toto" Olivares

    El periodista, uno de los movileros más queridos y reconocidos de San Juan, falleció este domingo 9 de agosto. Había atravesado un cuadro de COVID-19 y un ACV, pero logró regresar a las calles y continuar con su pasión por la radio.

    Falleció el histórico movilero de Radio del Sur.&nbsp;

    Falleció el histórico movilero de Radio del Sur. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El periodismo sanjuanino está de luto. Este domingo 9 de agosto murió Roberto “Toto” Olivares, histórico movilero de Radio Del Sur y uno de los periodistas que durante años construyó un vínculo cercano con los oyentes a través de sus recorridas por las calles de la provincia.

    Leé además

    Becas Progresar. Foto: Sisanjuan.

    Becas Progresar 2026: cuándo abre la segunda inscripción y cómo anotarse en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Daños en la Pampa del Leoncito.

    Nuevos daños en la Pampa del Leoncito: una camioneta quedó atascada y dejó marcas sobre el terreno

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según las primeras informaciones, Olivares habría sufrido un problema cardíaco. La noticia provocó un profundo pesar entre colegas, oyentes y vecinos que reconocían su particular manera de hacer periodismo: siempre en la calle, cerca de la gente y atento a los problemas cotidianos.

    “Toto” había convertido la empatía y el contacto con la comunidad en una marca de su trabajo. Para él, el movilero no debía limitarse a informar sobre actos oficiales, sino también funcionar como un puente entre los ciudadanos y quienes podían resolver sus problemas.

    Su recorrido por los medios comenzó en el año 2000, en Radio Nuevo Cuyo, donde inicialmente se vinculó con el periodismo deportivo. La falta de personal lo llevó rápidamente a los móviles. Luego pasó por Radio Fantástica, donde también trabajó en política, regresó a Nuevo Cuyo y finalmente llegó a Radio Del Sur.

    Durante su carrera acumuló innumerables historias y situaciones en las que intervino para ayudar a los sanjuaninos. En una entrevista realizada en 2024 había resumido su pasión por la profesión con una frase que hoy cobra especial significado: “Si me sacara el Telekino, seguiría haciendo radio”.

    La salud también puso a prueba su fortaleza. En 2020 atravesó el COVID-19 y en octubre de 2022 sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que lo mantuvo alejado de las calles. Después de una extensa rehabilitación, volvió a trabajar en febrero de 2023, con la misma energía para cubrir lo que ocurría minuto a minuto.

    La incertidumbre mata a la rutina. En un minuto, te puede cambiar todo el programa”, había dicho sobre la adrenalina de su tarea.

    Con su muerte, San Juan pierde a una voz reconocible de la radio y a un movilero que hizo de la calle su lugar de trabajo, dejando una huella profunda entre sus compañeros y en una comunidad que durante años lo sintió cercano.

    El último adiós a Roberto “Toto” Olivares

    Familiares y amigos de Roberto “Toto” Olivares informaron los detalles de su despedida. El velorio se realizará este domingo en la Cochería Lanusse, ubicada sobre 9 de Julio, pasando Don Bosco, este domingo desde las 13 hasta las 23, y continuará el lunes de 7 a 8.30.

    El sepelio será este lunes a las 9, en el cementerio El Palmar. La familia pidió acompañamiento y recordó a Olivares con un mensaje de afecto y gratitud.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Avenida de Circunvalación. Foto: Sisanjuan.

    Este lunes arranca la repavimentación de la avenida Circunvalación: cómo serán los desvíos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El pronóstico del tiempo para San Juan. 

    Pronóstico en San Juan: helada este domingo y una semana que llegará con temperaturas de hasta 16°

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las agencias locales ya organizan paquetes de viajes para participar de la visita del Papa a la Argentina.

    Papa en Argentina: agencias sanjuaninas preparan paquetes de viaje con buenas expectativas

    Por Fabiana Juarez
    Arrancó la repavimentaciòn de Calle Reconquista en el departamento Rivadavia.

    Avanza el plan de urbanización en Rivadavia: comenzó la repavimentación de la calle Reconquista