Murió el histórico movilero de Radio Del Sur Roberto "Toto" Olivares

El periodismo sanjuanino está de luto. Este domingo 9 de agosto murió Roberto “Toto” Olivares, histórico movilero de Radio Del Sur y uno de los periodistas que durante años construyó un vínculo cercano con los oyentes a través de sus recorridas por las calles de la provincia.
Según las primeras informaciones, Olivares habría sufrido un problema cardíaco. La noticia provocó un profundo pesar entre colegas, oyentes y vecinos que reconocían su particular manera de hacer periodismo: siempre en la calle, cerca de la gente y atento a los problemas cotidianos.
“Toto” había convertido la empatía y el contacto con la comunidad en una marca de su trabajo. Para él, el movilero no debía limitarse a informar sobre actos oficiales, sino también funcionar como un puente entre los ciudadanos y quienes podían resolver sus problemas.
Su recorrido por los medios comenzó en el año 2000, en Radio Nuevo Cuyo, donde inicialmente se vinculó con el periodismo deportivo. La falta de personal lo llevó rápidamente a los móviles. Luego pasó por Radio Fantástica, donde también trabajó en política, regresó a Nuevo Cuyo y finalmente llegó a Radio Del Sur.
Durante su carrera acumuló innumerables historias y situaciones en las que intervino para ayudar a los sanjuaninos. En una entrevista realizada en 2024 había resumido su pasión por la profesión con una frase que hoy cobra especial significado: “Si me sacara el Telekino, seguiría haciendo radio”.
La salud también puso a prueba su fortaleza. En 2020 atravesó el COVID-19 y en octubre de 2022 sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que lo mantuvo alejado de las calles. Después de una extensa rehabilitación, volvió a trabajar en febrero de 2023, con la misma energía para cubrir lo que ocurría minuto a minuto.
“La incertidumbre mata a la rutina. En un minuto, te puede cambiar todo el programa”, había dicho sobre la adrenalina de su tarea.
Con su muerte, San Juan pierde a una voz reconocible de la radio y a un movilero que hizo de la calle su lugar de trabajo, dejando una huella profunda entre sus compañeros y en una comunidad que durante años lo sintió cercano.
El último adiós a Roberto “Toto” Olivares
Familiares y amigos de Roberto “Toto” Olivares informaron los detalles de su despedida. El velorio se realizará este domingo en la Cochería Lanusse, ubicada sobre 9 de Julio, pasando Don Bosco, este domingo desde las 13 hasta las 23, y continuará el lunes de 7 a 8.30.
El sepelio será este lunes a las 9, en el cementerio El Palmar. La familia pidió acompañamiento y recordó a Olivares con un mensaje de afecto y gratitud.