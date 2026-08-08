Turismo con identidad: buscan poner en valor La Majadita con un circuito que promueva la historia y cultura

La comunidad de La Majadita , ubicada a 8 kilómetros de San Agustín, en Valle Fértil, se prepara para recuperar un circuito turístico con una particularidad: serán sus propios habitantes quienes tendrán un rol central en la gestión y desarrollo de la propuesta. El proyecto denominado ¡Ven, vive y siente! ¡La Majadita te espera! , busca poner en marcha el circuito bajo un modelo de turismo comunitario.

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La iniciativa es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Valle Fértil, la Dirección de Pueblos Originarios, el Área de Turismo, la Escuela Julieta Lanteri y la Comunidad Diaguita La Majadita. El objetivo es aprovechar y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, natural y productivo de la localidad, pero con una mirada que coloque a la comunidad en el centro de la actividad.

“Estamos trabajado con las comunidades para fortalecer el turismo” , explicó a DIARIO DE CUYO Emilio Berón, director de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Valle Fértil. En ese sentido, destacó la experiencia que se desarrolla en el pueblo vallista, donde se llevan adelante capacitaciones para que los propios vecinos puedan desarrollar propuestas vinculadas al turismo.

“Tenemos una experiencia interesante, con capacitaciones para que las personas sean ellas quienes puedan tener su emprendimiento turístico, con enfoque comunal” , señaló Berón.

El proyecto retoma una experiencia educativa y comunitaria que había sido desarrollada anteriormente por estudiantes de la Escuela Julieta Lanteri. A partir de ese antecedente, se plantea una nueva etapa basada en la participación de los vecinos y en un sistema de voluntariado comunitario.

Capacitación y oportunidades para los vecinos, el enfoque de turismo con identidad

Uno de los ejes centrales será la capacitación de los habitantes de la comunidad, con el propósito de que puedan incorporarse progresivamente a las distintas actividades que requiere el circuito turístico.

La propuesta contempla el relevamiento de los atractivos existentes, acciones de promoción, fortalecimiento institucional y articulación con prestadores de servicios turísticos. De esta manera, se busca generar oportunidades de participación e ingresos para los habitantes de la comunidad.

Pero el proyecto no apunta únicamente a generar movimiento económico. La iniciativa plantea al turismo como una herramienta para preservar, transmitir y fortalecer la identidad cultural de La Majadita, poniendo en valor aquellos elementos que forman parte de la historia y la vida cotidiana de la localidad.

El modelo también busca que la actividad turística pueda desarrollarse de manera sostenible, evitando que la llegada de visitantes implique dejar de lado las características culturales y ambientales del lugar.

Una red de propuestas vinculadas a la identidad diaguita

La iniciativa forma parte de un trabajo más amplio que la Dirección de Pueblos Originarios viene desarrollando con las comunidades de Valle Fértil. Berón mencionó también el caso de Usno, donde se trabaja en el desarrollo de la Ruta Ancestral Diaguita, una propuesta que se lleva adelante en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Ambas experiencias tienen como eje la recuperación y valorización de la identidad y el patrimonio de las comunidades originarias, pero también buscan generar nuevas posibilidades de desarrollo a partir del turismo.

En La Majadita, el desafío ahora será consolidar el circuito, fortalecer la participación de los vecinos y lograr que la propuesta pueda sostenerse en el tiempo dándole inicio formal en el corto plazo. Para eso, el proyecto incorpora además un sistema de evaluación que permitirá conocer el nivel de participación comunitaria, el impacto que tenga el circuito en la localidad y la satisfacción de los diferentes actores involucrados.

La intención es que esa evaluación sirva para introducir mejoras y garantizar la continuidad de una política que busca que el turismo no sea solamente una actividad para quienes visitan Valle Fértil, sino también una oportunidad de desarrollo para quienes viven en La Majadita y una herramienta para mantener viva su identidad.