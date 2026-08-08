La Cámara Minera respaldó el acuerdo entre San Juan y Vicuña y destacó la estabilidad jurídica

La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) expresó su respaldo al acuerdo alcanzado entre Vicuña Argentina S.A. y el Gobierno de San Juan y destacó que el entendimiento genera condiciones favorables para transformar la inversión minera en obras y beneficios concretos para la provincia.

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En un comunicado difundido este viernes, la entidad sostuvo que el desarrollo de la actividad minera requiere de “estabilidad jurídica y fiscal” , a las que definió como condiciones indispensables para concretar inversiones de gran magnitud y de largo plazo.

Para la CMSJ, el acuerdo anunciado esta semana, que contempla un importante compromiso económico de la compañía para la provincia, se encuentra alineado con prácticas y estándares internacionales y contribuye a fortalecer la confianza necesaria para atraer inversiones.

“Las reglas claras y estables en el tiempo, la confianza y el diálogo, hacen que las inversiones lleguen con fluidez en un ambiente competitivo”, señaló la Cámara Minera. “Las reglas claras y estables en el tiempo, la confianza y el diálogo, hacen que las inversiones lleguen con fluidez en un ambiente competitivo”, señaló la Cámara Minera.

En ese sentido, la entidad remarcó que el sector minero sanjuanino viene contribuyendo desde hace más de dos décadas al financiamiento y desarrollo de infraestructura provincial mediante distintas herramientas, entre ellas acciones directas de empresas y fideicomisos vinculados a proyectos como Gualcamayo, Lama, Veladero y Casposo.

Según destacó la CMSJ, esos aportes permitieron acompañar obras hídricas, sanitarias, educativas, eléctricas y viales, especialmente en los departamentos donde se encuentran los principales yacimientos mineros.

Un nuevo modelo para financiar obras

La Cámara Minera consideró que el compromiso asumido por Vicuña Argentina representa “un nuevo paso en esa dirección”, aunque resaltó especialmente la magnitud de los recursos involucrados y el impacto que tendrá la inversión en San Juan.

Uno de los aspectos que valoró la entidad es el mecanismo previsto para vincular los aportes empresariales con la ejecución efectiva de las obras. El sistema contempla que los desembolsos estén asociados a certificados de avance, una modalidad que, según la CMSJ, permite evitar que los recursos queden inmovilizados durante largos períodos.

Para la entidad, este esquema favorece una utilización “más eficiente, transparente y oportuna” de los fondos destinados al desarrollo de infraestructura.

La Cámara Minera sostuvo finalmente que San Juan atraviesa una “oportunidad histórica” para consolidar un modelo en el que el crecimiento de la actividad minera y el desarrollo de infraestructura avancen en simultáneo.

En ese marco, afirmó que los proyectos que ya están en marcha podrán desarrollarse con mayor certeza y celeridad, mientras que los beneficios para las comunidades, la provincia y el país podrán traducirse en obras concretas.

La postura de la entidad empresaria es, en definitiva, de respaldo al acuerdo entre Vicuña y la Provincia, con especial énfasis en tres aspectos: estabilidad jurídica y fiscal, confianza para atraer inversiones y utilización de los aportes mineros para acelerar infraestructura.