    • 7 de agosto de 2026 - 11:45

    Desembarco en el área de Comunicación de la Cámara Minera de San Juan: quién es la nueva profesional a cargo

    La entidad la sumará para conducir la comunicación institucional. Todavía no hay un comunicado oficial al respecto.

    Nueva cara. Yanina Urcullu se encargará de la Comunicación de la Cámara Minera.

    Nueva cara. Yanina Urcullu se encargará de la Comunicación de la Cámara Minera.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La Cámara Minera de San Juan continúa con el proceso de reorganización que comenzó a principios de este año y ahora suma un nuevo movimiento en un área estratégica. Según confirmaron este viernes fuentes calificadas a DIARIO DE CUYO, la periodista Yanina Urcullu será la nueva responsable del área de Comunicación de la entidad.

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    Hasta el momento, la Cámara Minera no emitió un comunicado oficial sobre el ingreso de la nueva comunicadora del grupo empresario.

    Urcullu es profesora de la Universidad Nacional de San Juan, trabajó en distintos medios de comunicación de la provincia y, además, se desempeñó como jefa de prensa del entonces intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, durante la campaña para las elecciones legislativas nacionales de 2025.

    Su desembarco se da en un momento de profundos cambios dentro de la institución que nuclea a las principales empresas del sector minero en San Juan. Desde principios del 2026 hubo movimientos significativos.

    En la presidencia asumió José Morea, country Manager de Vicuña, en reemplazo de Iván Grgric, quien dejó ese cargo tras su salida de Vicuña y su incorporación a Glencore.

    También hubo modificaciones en la vicepresidencia. Marcelo Álvarez, director Ejecutivo para Sudamérica de Barrick, reemplazó a Analía García, representante de la misma compañía.

    A esos movimientos se sumó la incorporación de Sandra Barceló como nueva directora ejecutiva, una figura creada para fortalecer la gestión institucional en un contexto marcado por el crecimiento de la actividad minera y el avance de proyectos de gran escala en la provincia.

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