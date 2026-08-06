El presidente del Banco Central rechazó una intervención para asistir a morosos: "Es una cuestión entre privados"

En el contexto de presentación del último Informe de Política Monetaria ( IPOM ), el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , sostuvo que la mora se encuentra en un “punto de inflexión” y descartó una posible intervención para auxiliar a los deudores. Además, rechazó la posibilidad de eliminar el cepo cambiario a las empresas y se refirió a los desafíos de canalizar los ahorros de los argentinos hacia el mercado local.

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“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otro. Y eso incluye una monetización de estas cuestiones. En todos esos casos, se dispara el riesgo moral”, indicó Bausili, quien estuvo acompañado de Vladimir Werning , vicepresidente del Central.

El titular de la autoridad monetaria, en línea con la postura del presidente Javier Milei , sostuvo que siguen viendo a la mora como “ una cuestión entre privados ” y que en la historia cuando el Estado se mete en el medio de una conversación entre privados típicamente “es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”.

“ Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también . No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo. Estamos escuchando y analizando; por ahora esta nos parece que es la mejor alternativa. Ojalá los números de junio vayan confirmando esta reversión en la tendencia”, sostuvo.

En tal sentido, destacó que la morosidad se encontraría en un “ punto de inflexión ”. Cabe destacar que en los últimos días, la consultora 1816, en base a datos oficiales del BCRA, detectó la primera baja en 19 meses de la irregularidad del crédito a las familias: de 12,8% a 12,7 por ciento.

“Es raro que los ratios de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas”, ilustró. A modo ilustrativo, señaló que una persona con un crédito refinanciado demora nueve meses en pasar de categoría 5 (deuda incobrable) a categoría 1 (deuda al día).

Y sumó: “El monto en pesos del aumento en morosidad perdió significancia o dejó de ser un monto que lastima de una manera significativa a la masa del crédito otorgado. Eso siguió reduciéndose hasta los últimos números que tenemos”.

También Bausili, hizo referencia a las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva respecto al problema de la mora. “El Fondo estuvo conversando con los bancos para ver que se puede hacer que no involucre subsidios cruzados, arbitrariamente sacar recursos de un lugar a otro para fomentar el desarrollo de ese crédito”, comentó.

Al momento de explicar por qué se mantienen las normativas macroprudenciales para los los créditos en dólares para personas, Bausili planteó que “los argentinos ahorran en dólares y creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo; no sé por cuánto tiempo”.

Acto seguido, hizo referencia en la importancia de poder generar los incentivos correctos para que los ciudadanos encaucen sus ahorros hacia opciones locales, en vez de buscar refugio fuera del sistema argentino.

“Mientras no le proveamos la forma de canalizar ese ahorro en instrumentos en el sistema financiero doméstico, lo van a llevar a otro sistema financiero. Y eso no nos conviene como país. A nosotros nos conviene que la Argentina haya más inversión y para eso tiene que canalizarse a algún tipo de ahorro o inversión”, dictaminó el funcionario, quien estuvo acompañado del vicepresidente del organismo, Vladimir Werning.

Durante otro tramo de la conferencia, el presidente del Central afirmó que, por el momento, no está en la hoja de ruta un cambio en los encajes bancarios en el corto plazo ni levantar las restricciones cambiarias vigentes para las empresas.