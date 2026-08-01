El PRO respalda la reforma del Banco Central y se prepara para acompañarla en el Congreso

El Gobierno nacional comenzó a reunir respaldos para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , uno de los proyectos que el presidente Javier Milei fijó como prioridad para la segunda mitad de 2026. En ese escenario, el PRO anticipó que comparte el espíritu de la iniciativa y se mostró dispuesto a acompañarla cuando llegue al Congreso.

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Desde el bloque de diputados del partido señalaron que la propuesta apunta a "blindar al Banco Central del populismo" y remarcaron que la idea de impedir el financiamiento del déficit mediante emisión monetaria coincide con una postura histórica del espacio.

"Compartimos la idea de fondo y la venimos impulsando hace años", indicaron desde la bancada , aunque aclararon que aún esperan conocer el texto definitivo del proyecto para analizarlo en profundidad antes de fijar una posición formal durante el debate legislativo.

En el PRO sostienen que impedir el uso de la emisión para financiar el gasto público constituye una herramienta clave para evitar procesos inflacionarios. En esa línea, afirmaron que la reforma puede contribuir a consolidar los cambios económicos impulsados por la administración de Milei.

También señalaron que evaluarán el resto de las iniciativas anunciadas por el Presidente una vez que ingresen al Congreso. Según expresaron, consideran que se trata de reformas relevantes que merecen un análisis detallado.

Uno de los primeros dirigentes del PRO en pronunciarse fue el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien celebró públicamente el proyecto. A través de sus redes sociales sostuvo que la iniciativa es "muy razonable" y afirmó que el desafío será garantizar que ningún gobierno vuelva a financiarse mediante emisión monetaria.

Qué cambios propone el Gobierno

La reforma modifica de manera profunda la Carta Orgánica del Banco Central y establece que el objetivo principal de la entidad será preservar el valor de la moneda.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la prohibición de otorgar asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa también introduce cambios en el sistema de designación y remoción de las autoridades del organismo. El Gobierno propone que el presidente del Banco Central y los integrantes del directorio solo puedan ser removidos con el respaldo de los dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Este aspecto adquiere especial importancia porque el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, fue designado en comisión y todavía espera la aprobación de su pliego por parte del Senado.

El oficialismo busca tratar el proyecto en agosto

En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones con los bloques dialoguistas para intentar llevar la iniciativa al recinto de Diputados el próximo 19 de agosto.

En la Casa Rosada aseguran que solo impulsarán la sesión si cuentan previamente con los votos necesarios para aprobar la reforma. El proyecto ya fue presentado formalmente y será girado en los próximos días a las comisiones correspondientes para comenzar su tratamiento.

Si obtiene media sanción en Diputados, el oficialismo buscará acelerar su debate en el Senado durante septiembre, con la intención de convertir la reforma en ley antes del ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso.