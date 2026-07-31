Baistrocchi abrió el juego para el 2027: blanqueó diálogos con LLA y el PJ y no descartó volver por la Capital

A poco más de un año de que comience a definirse el escenario electoral de 2027, el exintendente de Capital y referente de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi, confirmó que mantiene conversaciones con dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos La Libertad Avanza y el Partido Justicialista, aunque aclaró que su fuerza también está en condiciones de competir en soledad. Incluso, dejó abierta la posibilidad de volver a ser candidato en el departamento Capital.

Javier Milei recibe al nuevo embajador del Vaticano y crece la expectativa por la visita de León XIV

Paro docente: el Gobierno dijo que los gremios deben garantizar el 75% de actividad por la reforma laboral

En una entrevista con Radio Colón, el dirigente sostuvo que el espacio provincial, identificado a nivel nacional con Hacemos por Nuestro País, no tiene definiciones tomadas sobre una eventual alianza electoral, pero reconoció que existen contactos con distintos sectores.

"Estamos teniendo charlas con un montón de sectores", afirmó. Ante la consulta puntual sobre conversaciones con La Libertad Avanza y el PJ, respondió: "Estamos teniendo charlas, porque nos conocemos, porque no nos vivimos indisponiendo en los medios y porque tenemos muchas coincidencias con unos y con otros".

Baistrocchi evitó precisar con qué dirigentes dialoga -aunque probablemente sean el diputado nacional José Peluc y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo- y remarcó que todavía es prematuro hablar de acuerdos. "Existen posibilidades de generar un frente electoral con otras fuerzas. Habrá que ver el grado de probabilidad en función de cómo llegamos con los diálogos que hoy estamos teniendo al año que viene", señaló.

El exintendente recordó que en las elecciones legislativas de 2025 también intentaron construir una alianza, aunque finalmente Hacemos por San Juan terminó compitiendo con lista propia. "Probablemente lleguemos a buen puerto o probablemente no ocurra, como nos pasó en 2025", dijo.

Aun así, dejó en claro que el partido tiene estructura para presentarse sin aliados. Según explicó, cuentan con referentes en nueve departamentos y trabajan para ampliar esa presencia territorial. "Lo hemos hecho el año pasado. Tranquilamente podemos hacerlo otra vez", sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de competir en soledad.

La Capital, una posibilidad

Baistrocchi también se refirió a una eventual candidatura para recuperar la intendencia de la Capital, municipio que gobernó entre 2019 y 2023. Consultado sobre esa posibilidad, respondió sin rodeos: "Tranquilamente podría ser".

El dirigente aprovechó para cuestionar con la gestión de la actual intendenta, Susana Laciar. Aseguró que desde el cambio de gobierno municipal hay opacidad en las cuentas y sostuvo que su espacio presentó pedidos de informes que, según dijo, nunca fueron respondidos.