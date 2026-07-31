Javier Milei respaldó nuevamente a Manuel Adorni: "Para mí es honesto"

El Presidente defendió al exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y aseguró que será la Justicia la encargada de determinar su situación. También cuestionó el tratamiento mediático del caso.

El presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente su respaldo al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien renunció a su cargo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En una entrevista concedida a Telefe, el mandatario afirmó que mantiene contacto con el exfuncionario y reiteró su confianza en su integridad.

"Hablé hace muy poco con Adorni. Estuve con muchos viajes. No tengo problemas con él. Adorni es honesto para mí", sostuvo Milei al ser consultado sobre la situación del exintegrante de su gabinete.

El jefe de Estado consideró además que el tratamiento del caso fue desmedido y apuntó contra parte del periodismo. "Hubo un ataque desproporcionado porque me parece que tocó el ego de los periodistas", afirmó.

Durante la entrevista, Milei insistió en que debe respetarse el principio de inocencia y remarcó que será la Justicia quien determine las responsabilidades en la causa. "Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona", expresó.