    • 30 de julio de 2026 - 18:41

    Nueva interna: Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei y dijo que le preocupa "su estado"

    La vicepresidenta de la Nación lanzó duras críticas al mandatario a través de las redes sociales luego de que este compartiera una publicación de la diputada Lilia Lemoine.

    Victoria Villarruel apuntó nuevamente contra el presidente Javier Milei.

    Victoria Villarruel apuntó nuevamente contra el presidente Javier Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La relación institucional y política entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo y tenso capítulo de máxima confrontación. A través de una serie de mensajes en sus redes sociales, la titular del Senado cuestionó con dureza al jefe de Estado tras un gesto virtual que reavivó la interna oficialista.

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    El detonante del cruce fue una publicación realizada por la diputada nacional Lilia Lemoine —una de las aliadas más cercanas al Presidente—, en la cual vinculaba a Villarruel con sectores de la oposición y la acusaba de formar parte de una supuesta maniobra política en contra de la administración libertaria. Dicho mensaje fue compartido por el propio Javier Milei en su cuenta oficial.

    Al tomar conocimiento de la acción del mandatario, Villarruel reaccionó con enfado en la plataforma X:

    "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio", disparó en primera instancia.

    "Genuina preocupación" y críticas a las persecuciones imaginarias

    Minutos más tarde, la vicepresidenta redobló la apuesta y emitió una declaración de fuerte impacto político que profundiza la ruptura en la cúpula del Gobierno:

    "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

    Este nuevo enfrentamiento abierto expone una vez más la distancia insondable entre el Presidente y su compañera de fórmula, un vínculo que se ha ido deteriorando de manera sistemática a raíz de diferencias en proyectos legislativos, debates económicos y cruces constantes con el núcleo duro de la tropa libertaria en el Congreso.

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