Nueva interna: Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei y dijo que le preocupa "su estado"

La relación institucional y política entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo y tenso capítulo de máxima confrontación. A través de una serie de mensajes en sus redes sociales, la titular del Senado cuestionó con dureza al jefe de Estado tras un gesto virtual que reavivó la interna oficialista.

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El detonante del cruce fue una publicación realizada por la diputada nacional Lilia Lemoine —una de las aliadas más cercanas al Presidente—, en la cual vinculaba a Villarruel con sectores de la oposición y la acusaba de formar parte de una supuesta maniobra política en contra de la administración libertaria. Dicho mensaje fue compartido por el propio Javier Milei en su cuenta oficial.

Al tomar conocimiento de la acción del mandatario, Villarruel reaccionó con enfado en la plataforma X:

Minutos más tarde, la vicepresidenta redobló la apuesta y emitió una declaración de fuerte impacto político que profundiza la ruptura en la cúpula del Gobierno:

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Este nuevo enfrentamiento abierto expone una vez más la distancia insondable entre el Presidente y su compañera de fórmula, un vínculo que se ha ido deteriorando de manera sistemática a raíz de diferencias en proyectos legislativos, debates económicos y cruces constantes con el núcleo duro de la tropa libertaria en el Congreso.