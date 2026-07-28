Nuevo cruce entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine: se trataron de "Cerebro de microbio" y "Kukacruel"

La interna entre los principales referentes de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta este martes con un nuevo y duro enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine . El cruce comenzó por el salario de los senadores, pero rápidamente derivó en acusaciones personales y diferencias políticas.

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Todo se inició con una publicación de Lemoine, quien cuestionó la diferencia entre las remuneraciones de diputados y senadores y responsabilizó a Villarruel por el incremento de las dietas en la Cámara Alta.

"En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados. ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", escribió la legisladora.

La vicepresidenta no respondió directamente a Lemoine, sino que contestó el mensaje de otro usuario en la red social X. Sin embargo, dejó una fuerte crítica que fue interpretada como una referencia a la diputada libertaria.

"Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros", escribió.

La última parte del mensaje hizo referencia al debate por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como "Ley de Tierras", una iniciativa que volverá a discutirse en los próximos días y que ya generó diferencias dentro del oficialismo.

Lemoine redobló la apuesta

Lejos de dar por terminado el intercambio, Lemoine volvió a utilizar sus redes sociales para responder con nuevos cuestionamientos hacia Villarruel.

En una serie de publicaciones, sostuvo que la vicepresidenta en realidad hacía referencia a la diputada Marcela Pagano y volvió a acusarla de falta de lealtad hacia el presidente Javier Milei.

Además, cerró uno de sus mensajes con una nueva ironía dirigida a la titular del Senado:

"Es verdad, Victoria, tenemos que armar mejores listas para que no se nos metan kukas camuflados como Pagano o vos".

Una interna que no se detiene

No es la primera vez que ambas dirigentes protagonizan un enfrentamiento público. Desde hace meses, Lemoine cuestiona la conducción de Villarruel en el Senado, especialmente por el aumento de las dietas de los legisladores.

En otro cruce ocurrido meses atrás, la diputada había afirmado que la vicepresidenta "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años", mientras que Villarruel respondió que la legisladora carecía de condiciones para representar el cargo para el que fue elegida.

El nuevo intercambio vuelve a reflejar la tensión entre el sector alineado con el presidente Javier Milei y Karina Milei y la vicepresidenta, cuyas diferencias políticas y personales se profundizaron en los últimos meses.