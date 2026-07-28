La Corte de Justicia fijó fecha para resolver el futuro del concurso de ingreso del 2022

La incertidumbre que desde hace meses rodea al concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan comenzará a despejarse esta semana. Según pudo saber DIARIO DE CUYO de fuentes calificadas, la Corte de Justicia tratará este jueves, durante la reunión de acuerdo, el futuro del proceso de selección iniciado en 2022 y adoptará una decisión definitiva sobre el camino a seguir.

Del encuentro participarán los ministros del máximo tribunal junto con el fiscal General. Entre los temas incluidos en la agenda figura uno de los asuntos que más expectativa genera entre los casi 10.000 inscriptos que tuvo la última convocatoria: definir si se prorroga la vigencia del orden de mérito elaborado tras el concurso de 2022 o si, por el contrario, se convoca a un nuevo proceso de ingreso.

De acuerdo con la información obtenida por este diario, la intención es que la definición quede resuelta ese mismo jueves, luego de que el tema permaneciera durante semanas pendiente de tratamiento.

La reunión llega después de las declaraciones del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien por primera vez confirmó públicamente que el futuro del concurso estaba bajo análisis, aunque aclaró que el tribunal todavía no había adoptado una postura.

" Todavía la Corte sobre concursos no ha tomado una decisión. Este es un tema que está en agenda, pendiente para su tratamiento ", había señalado el titular del máximo tribunal.

En aquella oportunidad, Olivares Yapur también explicó que la situación de los aspirantes que aprobaron el último concurso pero aún no fueron convocados seguía sin resolverse porque el expediente todavía no había sido incorporado al orden del día de las reuniones de acuerdo.

"Por distintas razones no ha ingresado en el orden del día de las reuniones de acuerdo que realiza el Poder Judicial. Por lo tanto, todavía no puedo difundir o anticipar porque no hay una decisión al respecto", expresó.

Ahora ese escenario cambió. El expediente será tratado este jueves y la Corte deberá optar entre dos alternativas: extender la vigencia del orden de mérito vigente para continuar realizando ingresos desde esa nómina o dar por concluido ese proceso y avanzar con un nuevo concurso de ingreso.

La decisión tendrá impacto directo sobre los aspirantes que integran el listado surgido del concurso de 2022. Aquella convocatoria reunió a 9.956 inscriptos, uno de los procesos de selección más numerosos de la historia del Poder Judicial sanjuanino. Tras superar distintas instancias eliminatorias, entre ellas mecanografía, ortografía y nociones de Derecho, el orden de mérito definitivo quedó conformado por 541 postulantes, de los cuales una parte todavía espera ser convocada para ocupar las vacantes que se fueron generando.