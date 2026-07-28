    • 28 de julio de 2026 - 07:28

    Javier Milei viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori en medio de la tensión con Lula

    El Presidente participará este martes de la ceremonia de asunción de la nueva mandataria peruana. Luego continuará su agenda internacional con visitas a Colombia y Ecuador.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei viajó a Lima, Perú, donde este martes participará de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta del país. La visita oficial incluye una reunión bilateral con la mandataria electa y una distinción académica que recibirá de una universidad peruana.

    Leé además

    La relación entre los gobiernos de Lula y Milei siempreestuvo envuelta en tensión.

    Lula respondió a los dichos de Javier Milei con una frase irónica: "¿Quién es ese tipo?"
    Alberto Fernández aseguró que sufrió una campaña de cancelación después de abandonar la Presidencia y lanzó duras críticas contra Javier Milei.

    Alberto Fernández reapareció, cargó contra Milei y denunció una campaña para "cancelarlo"

    De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario argentino llegó a la capital peruana para desarrollar una serie de actividades que comenzarán con un encuentro privado con Fujimori, previo a la ceremonia de juramentación que se realizará en el Congreso de Perú.

    Más tarde, Milei asistirá al acto de toma de mando de la flamante presidenta y, por la tarde, será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres, donde además ofrecerá un discurso ante autoridades e invitados.

    Gira por la región

    La visita a Perú forma parte de una agenda internacional que el Gobierno nacional busca profundizar en Sudamérica, con especial énfasis en el fortalecimiento de los vínculos con administraciones y dirigentes afines.

    En ese marco, el Presidente tiene previsto viajar en los próximos días a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella y mantener posteriormente una reunión bilateral con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, con quien avanzará en acuerdos de cooperación.

    Persisten las tensiones con Brasil

    El viaje a Lima se produce pocos días después de la visita de Milei a Brasil, donde participó de un acto político junto a referentes del bolsonarismo. Durante esa actividad volvió a cuestionar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, lo que profundizó el conflicto diplomático entre ambos países.

    Tras esas declaraciones, el Gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su malestar y solicitar explicaciones, mientras que la administración de Milei descartó emitir un pedido formal de disculpas.

    En defensa del Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que las críticas provenientes de Brasil resultan "incoherentes" y recordó que dirigentes del país vecino también participaron en actividades políticas durante visitas a la Argentina. Pese al fuerte cruce, la Cancillería brasileña descartó, por el momento, avanzar con medidas diplomáticas de mayor alcance.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visita la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. (Foto crédito: Reuters)

    Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: el superávit fiscal, en el centro de la reunión con el FMI

    Lula y Javier Milei.

    Brasil convocó al embajador argentino por los dichos de Milei contra Lula y crece la tensión diplomática

    Javier Milei.

    Javier Milei acusó a Brasil de financiar una "campaña antiargentina" y crece la tensión con Lula

    El presidente Javier Milei en La Rural.

    Milei habló en la Exposición Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"