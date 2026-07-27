Alberto Fernández reapareció, cargó contra Milei y denunció una campaña para "cancelarlo"

Alberto Fernández volvió a ocupar el centro de la escena política con una extensa entrevista en la que lanzó fuertes críticas contra Javier Milei, denunció haber sido víctima de persecución judicial y aseguró que, tras abandonar la Casa Rosada, se construyó una campaña destinada a excluirlo del debate público.

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El exmandatario habló con el diario uruguayo El País y realizó un balance de los más de dos años transcurridos desde el final de su presidencia. En ese marco, afirmó que atravesó un período personal complejo y que recién en el último tiempo recuperó fuerzas para volver a expresarse públicamente.

Consultado sobre su situación después de entregar el mando el 10 de diciembre de 2023, Fernández respondió que se sintió “cancelado” por una parte de la sociedad argentina y atribuyó ese escenario a la cobertura mediática, las causas judiciales y las acusaciones que surgieron posteriormente.

Según su relato, se construyó una imagen pública que no coincide con la persona que fue durante su paso por la Presidencia. También sostuvo que pudo comenzar a romper ese aislamiento aproximadamente un año y medio después, cuando decidió volver a conceder entrevistas y ofrecer su versión sobre los hechos.

El expresidente negó nuevamente la denuncia por violencia de género realizada por su expareja, Fabiola Yañez , y la calificó como falsa. Además, rechazó haber llevado una vida de lujos o haberse aprovechado de los beneficios asociados al poder durante su residencia en la Quinta de Olivos. Se trata de su postura frente a acusaciones que continúan dentro del ámbito judicial.

La dura arremetida contra Javier Milei

Fernández reservó sus declaraciones más fuertes para el actual Presidente. Cuestionó el diagnóstico económico presentado por Milei al asumir, criticó el espacio que recibió en los medios y lo calificó como un “pobre imbécil”.

También apuntó contra las políticas económicas libertarias. Reconoció que la inflación se desaceleró, pero sostuvo que el resultado fue alcanzado mediante un costo social y productivo demasiado elevado. Las cifras sobre empresas cerradas y empleos perdidos que mencionó durante la entrevista fueron presentadas por el propio exmandatario para respaldar su análisis.

Sus afirmaciones provocaron una rápida respuesta del Gobierno. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, rechazó las críticas y le pidió que se llamara a silencio. Además, responsabilizó a la administración anterior por los niveles de inflación y pobreza con los que Milei recibió el país.

El nuevo cruce volvió a elevar la tensión entre el oficialismo y el expresidente, quien había mantenido una exposición pública más limitada durante buena parte del período posterior a su salida del Gobierno.

Denunció persecución judicial

Al referirse a las causas que enfrenta, Fernández dijo estar convencido de su inocencia y sostuvo que la Justicia federal argentina fue utilizada para perseguir a distintos dirigentes del peronismo.

El exjefe de Estado vinculó su situación con el concepto de lawfare, una expresión empleada para describir el supuesto uso de expedientes judiciales como herramientas de disputa política. También cuestionó el tratamiento recibido por otros expresidentes y dirigentes de la región.

Esas declaraciones forman parte de la defensa política planteada por Fernández y no implican una resolución sobre los expedientes judiciales abiertos. Será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades en cada uno de los procesos.

Qué dijo sobre el futuro del peronismo

Fernández aseguró que mantiene conversaciones con dirigentes del Partido Justicialista para analizar el escenario nacional, pero descartó competir por un cargo en las elecciones de 2027.

El expresidente consideró que su generación debe dar lugar a nuevas figuras y mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa y Ricardo Quintela entre los dirigentes que podrían integrar una renovación del espacio opositor. Al mismo tiempo, planteó que el peronismo necesita revisar su discurso para volver a conectarse con una sociedad que, según su mirada, cambió.

También marcó diferencias con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Aunque reclamó por la situación judicial de la exvicepresidenta, señaló que una parte del kirchnerismo se resiste al recambio dirigencial.

La entrevista significó así una reaparición política de Alberto Fernández en un momento en que el peronismo comienza a discutir su estrategia para enfrentar a Milei. Entre críticas al actual Gobierno, la defensa de su gestión y las explicaciones sobre las acusaciones en su contra, el expresidente dejó en claro que no buscará una candidatura, pero pretende mantener presencia dentro del debate opositor.