¿Telesol cambió de dueño? Las versiones sobre una operación millonaria del empresario Pedro Ponte

Una de las operaciones empresariales de mayor impacto en el mundo de los medios sanjuaninos comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. Fuentes calificadas, interesadas en la negociación, aseguraron que la semana pasada se firmó la compraventa mediante la cual el empresario del transporte Pedro Andrés Ponte habría adquirido buena parte del paquete accionario de Telesol , el histórico canal de televisión fundado y timoneado durante casi tres décadas por Gastón Gioja , hijo del exgobernador José Luis Gioja.

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Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas confirmó oficialmente la operación. Sin embargo, distintas fuentes vinculadas al proceso coincidieron en señalar que la firma del acuerdo ya se concretó y que resta avanzar con distintos aspectos administrativos y societarios propios de una transacción de estas características.

De confirmarse, el cambio marcaría un antes y un después para uno de los medios de comunicación con mayor presencia televisiva en San Juan, cuya señal abierta se convirtió desde fines de la década del '90 en una referencia para la información. Telesol inició sus transmisiones el 10 de diciembre de 1996 bajo el control de Gioja y, con el paso de los años, amplió su estructura técnica, desarrolló una fuerte producción local y consolidó un plantel de periodistas especializados en política, economía, policiales, deportes y actualidad.

Ese es, por ahora, uno de los principales interrogantes. Las versiones que circulan en el ambiente empresarial indican que Ponte habría adquirido el 70% de las acciones de Telesol , pero todavía no existe confirmación de que la operación incluya la totalidad del conglomerado de medios que históricamente estuvo bajo la órbita de Gastón Gioja.

Ese grupo está integrado, además del canal de televisión, por Radio Del Sur , Radio Mil20 , Telesol Diario y Diario El Zonda , medios que funcionan de manera coordinada desde la mudanza realizada el año pasado. Hasta ahora no trascendió oficialmente si esas empresas también forman parte del acuerdo o si continuarán bajo la estructura societaria original.

Un cambio que llega tras la mudanza histórica

La posible venta se produce apenas un año después de otro momento trascendente para la empresa. En enero de 2025, Telesol dejó definitivamente el histórico edificio de calle Santa Fe, casi España, donde funcionó durante más de dos décadas. La mudanza se concretó hacia el complejo ubicado en España y Agustín Gómez, inmueble que también alberga al Diario El Zonda y desde donde actualmente se realizan todas las transmisiones del canal. El traslado representó el inicio de una nueva etapa tecnológica para la señal, luego de un importante trabajo de adaptación de estudios y equipamiento que permitió mantener la continuidad de la programación sin interrupciones.

Quién es Pedro Ponte

Pedro Andrés Ponte es uno de los empresarios más conocidos del sector del transporte y la logística vinculada a la minería en San Juan. Durante años estuvo al frente del Grupo Semisa, firma dedicada al transporte de personal y servicios para la actividad minera, especialmente durante el crecimiento de los grandes proyectos metalíferos de la provincia.

También tuvo un fuerte protagonismo institucional como presidente del Club Sportivo Desamparados, etapa en la que encabezó distintos procesos de reorganización deportiva y económica de la entidad.

En los últimos meses su nombre también comenzó a aparecer en versiones vinculadas a una eventual participación en la política provincial, aunque nunca oficializó esa posibilidad.