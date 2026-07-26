Milei habló en la Exposición Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"

La Exposición Rural de Palermo vive este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabeza el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tiene una particularidad: se realiza un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

El jefe de Estado llegó minutos antes de las 11 acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En el predio fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino . También se encontraban en el lugar el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno . En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich , el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

En el inicio de su discurso, Milei resaltó la importancia del sector en la economía del país y aseguró que se viene “un campo radicalmente distinto al que conocimos”.

“Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes”, resaltó en el comienzo.

Milei habla en la Exposición Rural: “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”

El presidente protagoniza el discurso de cierre del acto de apertura oficial de la tradicional muestra. “Las retenciones deben desaparecer, por ley y para siempre”, dijo antes el titular de la entidad, Nicolás Pino.

Milei hizo un largo repaso de todas las medidas que tomó desde que asumió la Presidencia para mejorar la rentabilidad del sector, entre las que mencionó la baja de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la reducción y quita de retenciones.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó durante la apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo que las retenciones deben eliminarse por ley de forma definitiva. Pino destacó el crecimiento de la actividad agrícola y ganadera, subrayó que el campo aportó más de 83.000 millones de dólares a la economía nacional en el último año. Remarcó que, desde 2002, los gobiernos aplicaron un régimen confiscatorio a través de las retenciones, y señaló que durante la actual gestión disminuyó ese monto, permitiendo que el sector reinvirtiera en mejoras productivas.