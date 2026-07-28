La jefa del FMI recorrió Vaca Muerta junto a Luis Caputo y al presidente de YPF

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrió este martes el megayacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, en el cierre de su visita oficial a la Argentina. Fue la primera vez que la máxima autoridad del organismo recorrió la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país.

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“Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF. Su visita fue una oportunidad única para mostrarle de primera mano la transformación que estamos impulsando en la compañía y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, afirmó Horacio Marín, presidente de YPF.

Georgieva aterrizó cerca de las 9.15 en el aeropuerto de Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y una comitiva oficial. Allí fue recibida por el gobernador Rolando Figueroa, en medio de un importante operativo de seguridad. Desde la terminal aérea partió en helicóptero hacia Loma Campana, el bloque insignia operado por YPF, que aporta el 16% del petróleo que produce Argentina en Vaca Muerta.

Alrededor de las 10.30, la delegación llegó a la gerencia de No Convencional de YPF, donde fue recibida por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín. Minutos después de las 11 comenzó la recorrida por el área, durante la cual la titular del FMI conversó con directivos y trabajadores sobre el presente y las perspectivas de desarrollo de la formación. La actividad concluyó pasado el mediodía y la comitiva dejó Vaca Muerta cerca de las 12.30.

Desde la Casa Rosada remarcan que el complejo petrolero y gasífero es una pieza central para la mejora de las exportaciones y el ingreso de dólares, claves para el fortalecimiento de las reservas internacionales y la consolidación de la estabilidad macroeconómica.

La recorrida también fue interpretada como una señal de respaldo al potencial del sector energético argentino dentro del programa vigente con el FMI.

La visita a Vaca Muerta puso fin a una agenda que el lunes había incluido reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gabinete nacional. Además, Georgieva participó de una conferencia de prensa junto al titular del Palacio de Hacienda, donde destacó el potencial energético de la Argentina como fuente de generación de divisas y un factor clave para la estabilidad macroeconómica.

Marín fue el anfitrión de Georgieva en Loma Campana, el bloque emblema de Vaca Muerta que YPF desarrolla junto a la estadounidense Chevron. El yacimiento se encuentra a unos diez kilómetros de Añelo y a 180 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

La petrolera estatal informó que la titular del FMI también recorrió un equipo de perforación de última generación y mantuvo contacto con empresas de servicios locales e internacionales que operan en la cuenca. “Tuvimos una reunión muy productiva”, destacó Marín.

Antes del viaje, Caputo había anticipado el interés de Georgieva por conocer el desarrollo de Vaca Muerta. “Quiere ver cómo se desarrolla Vaca Muerta con sus propios ojos”, afirmó el ministro, quien sostuvo que Georgieva seguía con atención la evolución del sector energético argentino.

Kristalina Georgieva elogió la gestión de Javier Milei

La jefa del FMI elogió la gestión libertaria, al punto de que no solo se reunió con Caputo y Milei, sino también con el gabinete ampliado y las principales figuras del equipo económico.

Georgieva dijo que el país se encuentra en una “situación más sana” desde que Milei asumió la presidencia en 2023 y destacó un “progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera”. Saludó además la baja de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia del país, aunque remarcó que la Argentina todavía debe crear puestos de trabajo formales y aumentar el consumo interno.

Georgieva también respaldó la intención del Gobierno de reformar la carta orgánica del Banco Central, que aún no comenzó su tratamiento parlamentario y que, según explicó Milei, busca que la entidad vuelva a tener como misión central preservar el valor de la moneda, además de impedir el financiamiento al Estado. Según Caputo, el Presidente le expuso los detalles de la iniciativa y la funcionaria “se fue muy contenta”.

La directora del organismo descartó que la Argentina necesite un apoyo financiero adicional del Fondo y elogió la política de acumulación de reservas del Banco Central, que rondan actualmente los US$49.000 millones. Tras completar su visita a Vaca Muerta, Georgieva continuó viaje hacia Uruguay, donde tiene previsto reunirse con el presidente Yamandú Orsi.