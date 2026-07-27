Kristalina Georgieva afirmó que Argentina no necesitará nuevos préstamos y pidió fortalecer a las pymes

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este lunes que Argentina atraviesa una etapa económica "mucho más sólida" que años atrás y consideró que el país no necesitará volver a solicitar financiamiento al organismo para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027. No obstante, advirtió que el principal desafío pasa ahora por fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y mejorar la calidad del empleo.

Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva: el superávit fiscal, en el centro de la reunión con el FMI

Georgieva, la N°1 del FMI, llegó a la Argentina y destacó el potencial del país para crecer con innovación y energía

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía, Georgieva realizó un balance de los avances alcanzados por el programa económico y destacó una serie de indicadores que, según afirmó, muestran una mejora en la situación del país .

Entre ellos, mencionó la desaceleración de la inflación, que pasó de un ritmo anual superior al 200% a alrededor del 30%, el cambio de un escenario de déficit fiscal a superávit primario y la compra de US$13.000 millones en reservas por parte del Banco Central , una cifra que, remarcó, supera los objetivos fijados en el acuerdo con el FMI.

La titular del organismo también señaló que la economía volvió a crecer tras dos años de caída, resaltó la reducción de la pobreza desde niveles superiores al 50% hasta el 28% y valoró el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumula proyectos aprobados por unos US$45.000 millones.

En ese contexto, recordó que cuando asumió la conducción del FMI, en 2019, una de las principales preocupaciones era la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos financieros. "Esa ya no es la pregunta que debemos hacernos", sostuvo, al asegurar que el panorama actual es muy distinto.

"No me preocupa que Argentina no pueda pagar"

Consultada sobre la posibilidad de que el Fondo otorgue nuevos recursos para cubrir los vencimientos de deuda previstos para 2027, que superan los US$20.000 millones, Georgieva descartó esa necesidad.

Si bien reconoció que siempre existen riesgos económicos, afirmó que el Gobierno los está administrando mediante una política de disciplina fiscal y aseguró que no le preocupa la capacidad del país para afrontar esos compromisos.

El foco puesto en las pymes y el empleo

Más allá de los indicadores macroeconómicos, Georgieva señaló que el crecimiento debe traducirse en una mejora más amplia del mercado laboral. En ese sentido, consideró que las pequeñas y medianas empresas representan el principal motor de generación de empleo y pidió ampliar el acceso al crédito para que puedan expandirse.

También manifestó su preocupación por el aumento de la informalidad laboral, al entender que refleja un mercado de trabajo que todavía no logra acompañar el crecimiento de algunos sectores de la economía. Al mismo tiempo, destacó que la reforma laboral redujo las contribuciones patronales desde el 19%, una medida que, a su entender, debería favorecer la creación de empleo registrado.

Para cerrar su exposición, la directora gerente del FMI evocó la experiencia de Bulgaria, su país natal, que atravesó una hiperinflación del 8.300% en la década de 1990 antes de estabilizar su economía. Con ese ejemplo, sostuvo que las transformaciones profundas requieren esfuerzo, pero generan confianza cuando logran consolidarse, y llamó a mantener la disciplina fiscal más allá del calendario electoral de 2027.