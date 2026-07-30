Ola polar sin tregua: la patagonia se prepara para un fin de semana con alerta por frío extremo y nevadas

El temporal polar que azota al sur del país no da tregua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de alerta roja por frío extremo que afectará a gran parte de la región cordillerana y el norte patagónico durante este fin de semana, complicando aún más la situación de miles de habitantes.

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Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentran bajo un intenso seguimiento meteorológico debido a la persistencia de aire polar, nevadas intensas y fuertes vientos que azotan los principales centros urbanos y rutas de la cordillera.

Para este fin de semana, localidades icónicas de la región como Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura y Esquel registrarán temperaturas mínimas extremas que oscilarán entre los -1°C y los 2°C, con máximas que apenas alcanzarán los 6°C. A esto se le sumarán ráfagas de viento helado de hasta 70 km/h, potenciando el riesgo de sensación térmica bajo cero y generando complicaciones por el fenómeno de viento blanco.

Desde Vialidad Nacional y los comités de emergencia provinciales reiteraron el pedido de evitar circular por las rutas cordilleranas a menos que sea estrictamente necesario, debido a la acumulación de hielo y nieve en calzadas que ya provocó múltiples demoras y despistes en los últimos días.

La magnitud del temporal obligó a las autoridades educativas de distintas jurisdicciones a redoblar las medidas preventivas. En varios puntos de Río Negro y Neuquén se determinó la suspensión de clases tanto en turnos vespertinos como en jornadas completas, con el fin de resguardar a la comunidad educativa ante el deterioro de calles secundarias e instituciones afectadas por las bajas marcas térmicas.

Recomendaciones oficiales ante el nivel rojo

Ante una alerta de nivel rojo, el SMN advierte que las temperaturas pueden resultar muy peligrosas para la salud de toda la población, afectando incluso a personas sanas y no solo a los grupos de riesgo tradicionales.

Entre las principales medidas aconsejadas se encuentran:

Evitar la exposición prolongada al aire libre y resguardarse de corrientes de aire frío.

Mantener los hogares calefaccionados de forma segura, extremando los cuidados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Consumir abundante líquido y mantener una alimentación adecuada para mitigar el impacto del rigor climático.

Consultar de forma permanente los partes oficiales de transitabilidad antes de intentar cualquier desplazamiento por las rutas patagónicas.