    • 30 de julio de 2026 - 12:18

    Caso Loan: un perito clave, un comisario y el ex viceintendente declaran en el juicio

    La audiencia de este jueves puede aportar datos sobre las manchas encontradas en la camioneta de uno de los acusados, los operativos de búsqueda y la intervención del municipio de 9 de Julio.

    Tres testimonios clave en el juicio por el caso Loan

    Tres testimonios clave en el juicio por el caso Loan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves con tres testimonios considerados relevantes para reconstruir distintos momentos de la investigación iniciada en Corrientes.

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    Desde las 9.30 fueron citados Juan Osvaldo Ronelli, perito de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal; Fabio Pirrone, comisario mayor de esa fuerza; y Luis Alberto González, ex viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio.

    Ronelli intervino en los análisis realizados sobre rastros y manchas detectados en la camioneta Ford Ranger de Carlos Guido Pérez, uno de los principales acusados. Al referirse a lo hallado en el guardabarros delantero derecho, el especialista sostuvo que no podía descartarse que las manchas observadas fueran sangre humana.

    Qué puede aportar cada testimonio

    La declaración del comisario Pirrone estará relacionada con las tareas de búsqueda y la coordinación de los operativos federales desplegados en la zona donde desapareció el niño. González, en tanto, deberá aportar información sobre la actuación del municipio de 9 de Julio y la participación de sus funcionarios durante los primeros días del caso.

    La audiencia se desarrolla dentro del debate por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez cuando se dirigió con otros adultos y menores hacia un naranjal.

    Por el hecho están acusados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Benítez; Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Otras diez personas enfrentan cargos por presunto entorpecimiento de la investigación y delitos relacionados.

    Tras finalizar las declaraciones previstas para este jueves, el juicio entrará en una pausa y continuará el próximo miércoles 5 de agosto.

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