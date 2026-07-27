    • 27 de julio de 2026 - 20:41

    Se reanuda el juicio por el caso Loan: declaran testigos clave y policías de las primeras horas de búsqueda

    El juicio oral y público por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudará este martes en la ciudad de Corrientes

    Las audiencias volverán a realizarse los&nbsp;martes, miércoles y jueves&nbsp;tras la finalización de la feria judicial establecida en la provincia de Corrientes.

    Las audiencias volverán a realizarse los martes, miércoles y jueves tras la finalización de la feria judicial establecida en la provincia de Corrientes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras el receso por la feria judicial, el Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma el debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Tras numerosas audiencias y el testimonio de decenas de declarantes, el proceso entra en una etapa crucial para reconstruir los movimientos iniciales del caso.

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    Claves de la reanudación del debate

    • Nuevos testimonios: Está prevista la declaración de testigos clave ante el tribunal reunido en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

    • La voz de la fuerza: Entre los citados se encuentran efectivos policiales que participaron activamente de los rastrillajes iniciales y personal encargado de recibir los primeros avisos sobre la desaparición.

    • Expectativa judicial: La fiscalía busca profundizar en las contradicciones y vacíos temporales detectados durante el almuerzo familiar y el posterior alerta en el paraje rural.

    Cómo sigue el proceso judicial

    El juicio unifica tanto las responsabilidades de los acusados directos por la sustracción del menor como de aquellos imputados por intentar desviar la investigación en los primeros días. Tras las tensiones iniciales y los planteos que marcaron el ritmo de la causa, las audiencias continúan desarrollándose con el objetivo de esclarecer los hechos que conmueven al país.

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