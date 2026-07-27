Se reanuda el juicio por el caso Loan: declaran testigos clave y policías de las primeras horas de búsqueda

Tras el receso por la feria judicial, el Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma el debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Tras numerosas audiencias y el testimonio de decenas de declarantes, el proceso entra en una etapa crucial para reconstruir los movimientos iniciales del caso.