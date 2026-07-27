    • 27 de julio de 2026 - 21:51

    Rosario, capital de la traumatología: expertos mundiales realizarán cirugías en vivo

    Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo.El plato fuerte de las jornadas será la transmisión en directo desde los quirófanos.

    El evento reúne a referentes de la traumatología y ortopedia para debatir sobre los últimos avances tecnológicos, implantes de última generación.

    El evento reúne a referentes de la traumatología y ortopedia para debatir sobre los últimos avances tecnológicos, implantes de última generación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ciudad de Rosario se posiciona en el centro de la escena médica internacional al convertirse en la sede de un congreso de traumatología de alto nivel, que contará con la participación de destacados expertos y la realización de cirugías en vivo transmitidas para especialistas de todo el mundo.

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    Innovación y capacitación de vanguardia

    El evento reúne a referentes de la traumatología y ortopedia para debatir sobre los últimos avances tecnológicos, implantes de última generación y procedimientos mínimamente invasivos. El plato fuerte de las jornadas será la transmisión en directo desde los quirófanos locales, permitiendo que médicos y cirujanos de distintos puntos del globo sigan el paso a paso de intervenciones complejas en tiempo real.

    Proyección internacional para la medicina local

    La elección de Rosario como epicentro de este simposio global ratifica el alto nivel de preparación de los profesionales e instituciones de salud de la región, destacándose en el uso de metodologías quirúrgicas avanzadas y en la capacidad de infraestructura para albergar eventos científicos de esta magnitud.

    De esta manera, la ciudad santafesina no solo atrae a figuras destacadas de la medicina internacional, sino que también fomenta el intercambio de conocimientos y la actualización constante de las prácticas traumatológicas en beneficio de los pacientes.

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