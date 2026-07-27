    • 27 de julio de 2026 - 21:51

    ANMAT: prohibieron dos líneas completas de productos de limpieza en todo el país

    La decisión se tomó tras detectar diversas irregularidades técnicas y legales que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la comercialización, distribución y uso de dos líneas completas de productos de limpieza en todo el territorio argentino. La medida fue oficializada en las últimas horas a través de la publicación en el Boletín Oficial.

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    De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó tras detectar diversas irregularidades técnicas y legales que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

    La decisión recae sobre los productos de la línea “Clorquim”, entre los que se encuentran los siguientes: “Cloro para su Piscina. Clorquim. HIPOCLORITO DE SODIO 100g Cl/L. Productos fraccionado por Clorquim” y “LAVANDINA CONCENTRADA. Clásica. Clorquim. DESINFECTA. Contiene: Una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 55grs/Lt. Producto elaborado por Clorquim”.

    Los motivos de la prohibición de ANMAT

    Los operativos y las consiguientes disposiciones se originaron luego de constatar que los artículos involucrados presentaban graves falencias en su habilitación:

    Falta de registros y habilitación: Los productos carecían de los registros sanitarios obligatorios de establecimiento y de producto ante la ANMAT.

    Rotulación deficiente: Los envases no cumplían con la normativa vigente sobre el etiquetado, omitiendo datos clave como el origen de fabricación, los componentes químicos y las advertencias de seguridad obligatorias para artículos de limpieza.

    Riesgo para el consumidor: Al no contar con trazabilidad ni controles bromatológicos, se desconoce el origen de las materias primas utilizadas en su elaboración, lo que podría generar reacciones alérgicas, irritaciones severas o daños en la salud de quienes los manipulan en el hogar.

    ¿Qué deben tener en cuenta los consumidores?

    Desde el organismo nacional recordaron la importancia de verificar siempre el rotulado de los artículos de limpieza y desinfección antes de adquirirlos, comprobando que incluyan los datos del fabricante y el número de inscripción ante la autoridad sanitaria correspondiente.

    La medida busca prevenir la venta clandestina de productos químicos que no garantizan los estándares mínimos de seguridad para el uso domiciliario.

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