    • 27 de julio de 2026 - 20:41

    El negocio del alivio: la nueva terapia antiestrés de rascar la espalda que ya se instaló en el país

    El mercado del bienestar sumó una propuesta tan insólita como atractiva que ya se instaló la terapia especializada dedicada exclusivamente a rascar la espalda.

    La tendencia ya tenía antecedentes en Estados Unidos con&nbsp;The Scratcher Girls, uno de los estudios pioneros en este tipo de experiencias.&nbsp;

    La tendencia ya tenía antecedentes en Estados Unidos con The Scratcher Girls, uno de los estudios pioneros en este tipo de experiencias. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las tendencias vinculadas al bienestar y la relajación continúan reinventándose. Una de las propuestas más llamativas del momento consiste en pagar para que una persona rasque suavemente la espalda, el cuero cabelludo o distintas partes del cuerpo con fines exclusivamente sensoriales.

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    Lo que comenzó como un fenómeno viral en el exterior se transformó en un servicio comercial formal que promete alivio instantáneo, relajación profunda y la liberación del estrés acumulado.

    De qué se trata esta terapia antiestrés

    A diferencia de los masajes tradicionales, que utilizan técnicas de presión, descontracturantes o aromaterapia, esta nueva tendencia se centra en un estímulo tan simple como efectivo: las uñas sobre la piel.

    El objetivo: Generar una sensación de bienestar físico y mental a través de movimientos suaves y constantes en la zona dorsal.

    Beneficios reportados: Quienes ofrecen y contratan el servicio aseguran que estimula terminaciones nerviosas, induce a un estado de relajación similar al sueño profundo (conocido en el mundo digital como ASMR táctil) y ayuda a desconectar de la rutina diaria.

    Cómo se implementa y cuál es el costo

    Esta práctica, que ya cuenta con adeptos en diferentes puntos del país, se comercializa mediante sesiones cronometradas que varían según la duración y el nivel de personalización (con o sin aceites hipoalergénicos, música ambiental o diferentes intensidades).

    Tarifas: Los precios se adaptan a la duración del servicio, oscilando generalmente entre los $5.000 y $15.000 pesos por sesiones que van desde los 20 hasta los 45 minutos.

    Público destinatario: Apunta principalmente a personas con altos niveles de estrés laboral, jóvenes adultos y curiosos que buscan alternativas originales para el cuidado personal por fuera de los circuitos de spa convencionales.

    Con este nuevo formato, el mercado del bienestar local demuestra que la innovación no solo pasa por la alta tecnología o los tratamientos complejos, sino también por revalorizar pequeños placeres cotidianos convertidos ahora en servicios profesionales.

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