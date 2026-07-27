Una chilena desaparecida en la dictadura de Pinochet fue hallada viva en Mar del Plata tras 50 años

Un peritaje genético con más del 99,99% de precisión confirmó que la chilena Bernarda Vera, registrada oficialmente como víctima de desaparición forzada en 1973.

Este lunes los resultados de un análisis de ADN que determinó que Bernarda Rosalba Vera Contardo, una mujer que figuraba desde hace más de cinco décadas en las listas oficiales de detenidos desaparecidos, vive en la ciudad argentina de Mar del Plata.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Servicio Médico Legal y las instituciones judiciales trasandinas, las pruebas periciales arrojaron una coincidencia genética superior al 99,9999% al cotejar su ADN con el de sus familiares directos.

La historia detrás de la desaparición El registro de Bernarda Vera se remontaba a octubre de 1973, pocas semanas después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Con 27 años, trabajaba como docente y formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En aquel momento, fue arrestada por fuerzas militares durante un violento operativo en la localidad sureña de Liquiñe, un hecho que quedó grabado en la historia como la "Masacre de Liquiñe". Desde entonces, su nombre integró de manera ininterrumpida los registros oficiales de detenidos desaparecidos dentro del Plan Nacional de Búsqueda de Chile, y los informes de la Comisión Rettig la daban oficialmente por ejecutada.

¿Cómo se destapó el caso? La investigación judicial dio un giro radical cuando una serie de pistas periodísticas —difundidas inicialmente por medios chilenos a fines del año pasado— alertaron sobre la posibilidad de que estuviera radicada en la costa de la provincia de Buenos Aires.