ANMAT prohibió tres protectores solares importados: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de protectores solares, productos cosméticos, artículos domisanitarios y un lote falsificado de toxina botulínica.

Lo hizo a través de distintas disposiciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

En la disposición 4300/2026 se explica que estos productos con irregularidades fueron detectados durante una serie de controles realizados en comercios de la Ciudad, y se detalla los siguienes productos que no estaban registrados ante la Anmat y que, por eso, fueron declarados ilegítimos:

Ninguno de estos protectores solares estaba inscripto ante el organismo, por lo que la Anmat prohibió su venta para "proteger a los eventuales usuarios" de estos "productos ilegítimos" de los que "no se puede garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos".

También se señaló que " no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación ".

La ANMAT señaló que la prohibición alcanza además a todos los cosméticos de las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA.

La medida se originó luego de inspecciones realizadas el 15 de mayo por personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, en comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los controles, los establecimientos inspeccionados no pudieron presentar documentación que acreditara la procedencia de los productos ni información oficial sobre ellos.

En ese marco, la ANMAT señaló que la prohibición tiene carácter precautorio y alcanza no solo a los productos identificados, sino también a todos los cosméticos de las marcas KARITÉ, KISS BEAUTY y MISS VANESA, cualquiera sea su presentación o tamaño, hasta tanto regularicen su situación sanitaria.

La restricción también comprende su oferta y comercialización a través de plataformas de venta electrónica.

Los productos domisanitarios prohibidos por Anmat

Por otra parte, con la Disposición 4297/2026, el organismo extendió una medida similar a los productos domisanitarios tabletas descalcificadoras SMOL, limpiador para lavarropas UPROOT CLEAN y limpiador de bachas y desagües TURBO DESAGÜE.

Según la resolución, esos productos no cuentan con inscripción sanitaria ni con un establecimiento responsable habilitado ante la autoridad nacional, por lo que no existen garantías sobre sus condiciones de fabricación. La prohibición permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen la inscripción y acrediten las habilitaciones correspondientes.

Producto falsificado

Por último, mediante la Disposición 4394/2026, la ANMAT ordenó la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución del lote P22179, con vencimiento en diciembre de 2028, del producto Dysport 500 IPSEN, tras confirmar que se trata de una falsificación.

La decisión fue adoptada luego de que la empresa GALDERMA ARGENTINA S.A., titular del producto autorizado en el país, informara la detección de una unidad presuntamente falsificada La decisión fue adoptada luego de que la empresa GALDERMA ARGENTINA S.A., titular del producto autorizado en el país, informara la detección de una unidad presuntamente falsificada

Según explicó el organismo, el envase presentaba etiquetas y estuche en idioma inglés, carecía del logotipo correspondiente a la firma autorizada para su comercialización en Argentina y el número de lote no coincidía con ninguna partida registrada oficialmente.

La toxina botulínica tipo A contenida en Dysport se comercializa bajo receta médica y se utiliza tanto en tratamientos terapéuticos como en procedimientos estéticos. La ANMAT advirtió que el uso de productos cuya procedencia, composición y condiciones de elaboración no pueden ser verificadas representa un riesgo para la salud, motivo por el cual dispuso el retiro inmediato del lote falsificado del mercado nacional.