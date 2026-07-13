ANMAT prohibió la venta de mascarillas faciales y otros cosméticos

La medida alcanza a productos de cuatro marcas que se comercializaban sin inscripción sanitaria.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio argentino de varias mascarillas faciales y una mascarilla para manos al detectar que eran vendidas sin la correspondiente inscripción sanitaria. La medida fue oficializada mediante la Resolución 4193/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La disposición alcanza a productos de las marcas USHAS, FAYANKOU, KAKAZIYAN y CHOVEMOAR, en todas sus presentaciones y contenidos netos. Según explicó el organismo, ninguno de estos cosméticos cuenta con un registro sanitario válido, por lo que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni la composición de sus ingredientes.

La investigación comenzó luego de que el área de Cosmetovigilancia detectara estos productos tanto en comercios de la Ciudad de Buenos Aires como en plataformas de venta online que ofrecían envíos a distintos puntos del país. Durante las inspecciones se comprobó que los envases no exhibían datos de inscripción sanitaria y que no existían registros oficiales asociados a esos rótulos.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran una mascarilla facial de rosa de la marca USHAS, una mascarilla facial de limón de FAYANKOU, dos mascarillas faciales de KAKAZIYAN CARTOON MASK y una mascarilla para manos de CHOVEMOAR. Todos fueron considerados productos ilegítimos por incumplir la normativa vigente.

La ANMAT advirtió que la falta de autorización impide verificar si los cosméticos fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas o si contienen ingredientes permitidos. Por ese motivo, resolvió retirarlos preventivamente del mercado para evitar riesgos a la salud de los consumidores.