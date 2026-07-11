Carlos Tevez confesó que le gustaría ser presidente de la Nación o de Boca

En medio de su cobertura de la Copa del Mundo 2026, al ser consultado sobre sus aspiraciones una vez que decida alejarse definitivamente del terreno de juego.

Lejos de esquivar la pregunta, el ex delantero de clubes como Manchester United y Juventus vinculó de manera directa esta ambición con su conocida historia de superación personal y sus orígenes humildes.

“El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación... No sé, yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”, soltó Tevez de manera contundente.

A pesar del revuelo provocado, el ex jugador profundizó en sus reflexiones y aclaró que, si bien son dos caminos que no descarta en absoluto, evalúa estas opciones para el porvenir, cuando ya considere que no tiene más nada para aportarle al fútbol activo.

Durante la misma charla, Tevez también abordó los constantes rumores que lo vinculan con el banco de suplentes de la Bombonera. Al respecto, el ex delantero fue tajante sobre la posibilidad de asumir como director técnico de Boca Juniors, remarcando que esa oportunidad deberá llegar en el momento justo y sin forzar las cosas.

“Si hoy me decís ‘tenés que dirigir a Boca’, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento, sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no, no podés estar, más nosotros que venimos de un pasado tan grande en Boca”, analizó el "Apache".

Su visión sobre la Selección argentina en el Mundial

Por otra parte, en su actual rol de analista televisivo durante el desarrollo de la cita mundialista, Tevez aprovechó para brindar su mirada técnica sobre el rendimiento de la Selección argentina. Evaluó los cruces previos ante Egipto y Cabo Verde, destacando que el plantel albiceleste logró sacar adelante los partidos principalmente gracias a la "jerarquía de sus futbolistas".

Por último, de cara al decisivo choque de cuartos de final frente a Suiza en Kansas, el exgoleador advirtió que será un compromiso "dificilísimo". Según su análisis, el rival europeo cuenta con un sistema de juego muy marcado y versátil, conoce los déficits de Argentina y saldrá a jugar de igual a igual por el ansiado pase a las semifinales del torneo.