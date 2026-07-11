Tierra del Fuego denunció una "provocación flagrante" de Gran Bretaña por movimientos de un buque militar

El Gobierno de Tierra del Fuego advirtió sobre el avance de la embarcación de guerra HMS Medway tras zarpar desde las Islas Malvinas.

El paso de un buque de guerra del Reino Unido por aguas bajo jurisdicción nacional encendió las alarmas y generó un fuerte repudio oficial. El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, denunció públicamente que la navegación de la embarcación británica HMS Medway constituye una "provocación flagrante" contra la República Argentina.

El funcionario fue tajante al analizar el hecho y advirtió que no puede ser interpretado de forma aislada. Según explicó, la incursión del navío militar ocurre en un momento de creciente tensión e interés de las principales potencias globales por el control estratégico del Atlántico Sur y la Antártida.

"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", sentenció Dachary en declaraciones a Radio Rivadavia, tras conocerse que la nave zarpó desde las Islas Malvinas para operar en la zona.

Un nuevo tablero geopolítico en el Mar Argentino Para las autoridades de la provincia fueguina, la tradicional disputa bilateral por la soberanía de las islas entró en una nueva fase influenciada por la política internacional. Dachary remarcó que "el conflicto de Malvinas ha trascendido la histórica disputa para convertirse en un eje dentro de un tablero geopolítico mucho más grande".

En ese sentido, el secretario vinculó de manera directa los movimientos del buque militar británico con el posicionamiento de potencias extrarregionales que buscan ganar protagonismo de cara al futuro de la Antártida y el control de recursos estratégicos en el Mar Argentino.