Caso Loan: se reanuda el juicio y la declaración de dos policías podría complicar al excomisario Walter Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este martes en Corrientes , luego del receso por la feria judicial, con una audiencia que podría resultar clave para el avance de la causa, especialmente por la situación del excomisario Walter Maciel, uno de los principales acusados.

Caso Loan: lo último que se sabe del niño que generó conmoción en Paraguay

Se reanuda el juicio por el caso Loan: declaran testigos clave y policías de las primeras horas de búsqueda

La nueva jornada se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde el Tribunal Oral Federal escuchará a cuatro testigos, entre ellos dos efectivos policiales que participaron en las primeras horas de la búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Se trata de los policías Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre , cuyos testimonios son esperados porque podrían aportar detalles sobre el operativo inicial y reconstruir cómo actuó la fuerza tras la denuncia de la desaparición.

Los investigadores buscan establecer quién tomó las primeras decisiones y cuál fue el rol desempeñado por Walter Maciel, acusado de haber desviado la investigación para favorecer a los responsables del hecho.

Además de los efectivos, también declararán Víctor Hugo Fernández, un panadero de 9 de Julio cuyos hijos estuvieron en el naranjal el día de la desaparición de Loan, y Virginio Leonardo Medina, otro de los testigos que ya había prestado declaración durante la etapa de instrucción.

Ya declararon 19 testigos

Hasta el momento, el juicio oral reunió el testimonio de 19 personas en las primeras nueve audiencias. Entre ellas se encuentran los padres de Loan, varios de sus hermanos, su abuela, tíos y primas, quienes reconstruyeron los momentos previos a la desaparición del menor.

En tanto, ninguno de los 17 imputados aceptó declarar ante el Tribunal y todos optaron por guardar silencio frente a las acusaciones.

El debate comenzó el pasado 16 de junio, aunque debió reiniciarse tras la designación de una nueva defensora oficial para uno de los imputados, decisión adoptada por los jueces para garantizar el derecho de defensa y evitar futuras nulidades.

Con el regreso de la actividad judicial, el proceso entra ahora en una nueva etapa testimonial que podría aportar elementos determinantes para esclarecer las responsabilidades de los acusados. Además, el Tribunal deberá definir si las próximas audiencias continuarán realizándose en la sede de Gendarmería o serán trasladadas a otro lugar.