ANMAT autorizó la venta libre de nuevos medicamentos para afecciones de baja complejidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la venta libre de una nueva serie de medicamentos destinados al tratamiento de afecciones de baja complejidad. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida amplía el listado de especialidades medicinales que podrán adquirirse sin receta médica, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por el organismo regulador.

Entre los principios activos alcanzados por la disposición se encuentran Trimebutina Maleato, utilizada para trastornos gastrointestinales; Levocetirizina Diclorohidrato y Fexofenadina Clorhidrato, indicadas para el tratamiento de alergias; Dimenhidrinato, empleado para prevenir mareos y náuseas; y la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato, destinada a aliviar la irritación ocular.

También pasaron a la categoría de venta libre medicamentos con Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, la combinación de Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata, además de la Ivermectina, en las presentaciones autorizadas por la ANMAT.

El organismo explicó que los medicamentos incluidos debieron demostrar un perfil de seguridad favorable tras varios años de comercialización bajo receta. Además, debían contar con eficacia comprobada para tratar síntomas de fácil identificación por parte de los pacientes y presentar un amplio margen terapéutico, de modo que un uso levemente superior al recomendado no represente riesgos graves para la salud.

Otro de los requisitos fue haber permanecido al menos cinco años en el mercado argentino sin registrar eventos adversos graves que modificaran su relación entre beneficios y riesgos.

Cambios en los envases

La disposición establece que los laboratorios podrán seguir comercializando los lotes liberados antes de la entrada en vigencia de la norma con su rotulado actual. Sin embargo, los nuevos lotes deberán adecuar sus envases a la condición de venta libre e incorporar un código QR que permita acceder al prospecto digital.

Desde la ANMAT señalaron que la medida forma parte del proceso de revisión iniciado por el Ministerio de Salud para ampliar el acceso a medicamentos destinados al tratamiento de patologías leves, manteniendo los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la normativa vigente.