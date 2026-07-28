La venta de combustibles volvió a caer en junio y acumuló una baja del 1,3% en el primer semestre

La venta de combustibles en Argentina volvió a mostrar signos de retracción durante junio y cerró el primer semestre de 2026 con una caída acumulada del 1,3%. Según un informe de Surtidores, el sexto mes del año fue el segundo de menor volumen comercializado y marcó el quinto retroceso interanual consecutivo.

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Durante junio se vendieron 1.331.423 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.371.462 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representó una disminución del 2,9%.

El combustible con peor desempeño fue el Gasoil G2, que registró un descenso interanual del 8,9%. También retrocedieron la nafta súper (-2%), el producto de mayor consumo en el país, y la nafta premium (-1,5%). La única excepción fue el Gasoil G3, cuya demanda creció un 4% respecto del mismo período del año anterior.

En la comparación con mayo, el despacho de combustibles cayó 3,1%, aunque desde Surtidores señalaron que junio tuvo un día menos de actividad comercial.

El informe muestra fuertes diferencias entre provincias . Las caídas más pronunciadas se registraron en Salta (-11,3%) , Formosa (-9,3%) y La Rioja (-8%).

En contraste, Neuquén lideró el crecimiento con un incremento del 7,7%, impulsado por la actividad vinculada a Vaca Muerta. También hubo leves subas en Entre Ríos (+1,3%), Tierra del Fuego (+0,5%) y Mendoza (+0,4%).

YPF consolidó su liderazgo

En cuanto a las empresas, YPF aumentó sus ventas un 1,6% durante el primer semestre y amplió su participación hasta alcanzar el 55,7% del mercado.

Detrás se ubicaron Shell, con una participación del 22,3%, aunque con una caída semestral del 4,9%, y Axion, que concentró el 12% de las ventas.

El "buffer" no alcanzó para sostener el consumo

El informe remarca que la baja en las ventas se produjo pese a que el Gobierno aplicó un mecanismo de contención de precios, conocido como "buffer", para amortiguar el impacto de las subas internacionales del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente.

Si bien esa estrategia evitó aumentos más pronunciados en los surtidores, no logró revertir la tendencia descendente del consumo. Además, analistas del sector advierten que la reciente recuperación del precio internacional del crudo redujo las posibilidades de una baja en los combustibles durante el segundo semestre del año.