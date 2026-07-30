A qué hora llegará el viento Zonda a San Juan y cuándo se esperan las ráfagas más fuertes

El viento Zonda volverá a sentirse este viernes 31 de julio en San Juan y estará acompañado por un marcado aumento de la temperatura. La actualización del pronóstico anticipa una mínima de 7°C, una máxima de 28°C y viento fuerte del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 64 kilómetros por hora .

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla y prevé que el fenómeno se desarrolle principalmente durante la mañana y la tarde. Las velocidades podrían ubicarse entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que, en algunos sectores de la provincia, podrían superar los 70 km/h.

El viento comenzará a ganar fuerza durante la mañana, aunque el tramo más intenso se espera hacia la tarde . De acuerdo con el detalle horario de Meteored, el pico se produciría alrededor de las 16 , cuando se pronostican ráfagas de hasta 64 km/h , con viento del oeste cercano a los 28 km/h de velocidad sostenida.

Una hora más tarde, cerca de las 17 , el viento continuaría fuerte, aunque con una leve disminución: las ráfagas podrían llegar a 59 km/h , mientras la dirección rotaría hacia el noroeste. En ambas franjas horarias, la temperatura se mantendría alrededor de los 25°C .

De este modo, el período de mayor atención se concentrará entre las 16 y las 17 , aunque el Zonda podrá presentarse desde horas anteriores y variar de intensidad según el departamento. La previsión diaria de Meteored contempla un rango general de viento de entre 27 y 64 km/h para la ciudad de San Juan.

El calor también será protagonista. La máxima podría trepar hasta los 28°C, un valor elevado para esta época del año, mientras el cielo se presentará con nubes y claros. El ingreso del aire cálido y seco puede generar una caída brusca de la humedad y polvo en suspensión.

El pronóstico puede cambiar con el correr de las horas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones. Ante la llegada del Zonda, las autoridades aconsejan asegurar objetos que puedan ser desplazados, cerrar puertas y ventanas, evitar encender fuego y conducir con precaución ante una eventual reducción de la visibilidad.

Para el sábado se espera un descenso de la temperatura: la máxima bajaría hasta los 21°C, con viento de menor intensidad.

Fuente: Meteored y Servicio Meteorológico Nacional.