    • 30 de julio de 2026 - 13:10

    Exito ambiental en Sarmiento: en sólo cinco horas recolectaron más de dos toneladas de reciclables

    Fue en una actividad del municipio de Sarmiento que tuvo una masiva respuesta en la localidad de Los Berros.

    Vecinos de Los Berros, en Sarmiento, intercambiaron más de 2 toneladas de material reciclable por recipiestes para separación en origen.

    Vecinos de Los Berros, en Sarmiento, intercambiaron más de 2 toneladas de material reciclable por recipiestes para separación en origen.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En una jornada que demostró el compromiso ecológico de la comunidad, Los Berros se convirtió en el epicentro de una destacada acción sustentable. Este 28 de julio, la Dirección de Producción y Medio Ambiente del municipio de Sarmiento realizó una campaña de reciclaje que superó las expectativas: en cinco horas, se recolectó más de dos toneladas de materiales reciclables.

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    La actividad tuvo lugar en la céntrica Plaza Obrero Minero, entre las 8 y las 13. Allí, un total de 82 familias de la zona se acercaron de manera continua para entregar cartón, plástico, vidrio, metal y otros insumos secos que previamente habían clasificado en sus hogares.

    La separación en origen en Sarmiento

    Para incentivar la participación activa, la comuna propuso un canje directo: aquellos vecinos que acercaron al menos 30 kilogramos de reciclables recibieron a cambio un tacho de 55 litros acondicionado especialmente para continuar con la separación de residuos desde casa. De esta manera, las 82 familias aportaron 2.460 kilos de este material reutilizable.

    "Agradecemos profundamente a cada vecino que acercó sus materiales y se comprometió de manera real con el cuidado del entorno. Este resultado demuestra que cuando el Estado municipal brinda las herramientas y la comunidad responde, los cambios culturales son posibles", destacaron desde el equipo de la Dirección de Producción y Medio Ambiente.

    La estrategia implementada bajo la gestión del intendente Alfredo Castro busca consolidar políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, reduciendo paulatinamente el volumen de basura que llega a los vertederos y promoviendo la economía circular en el departamento.

    La Isla de reciclaje llegó para quedarse

    El masivo retiro de materiales durante la mañana del martes es sólo el comienzo de un plan integral. Desde el municipio confirmaron que la Isla de Reciclaje continuará funcionando de forma permanente en Los Berros, permitiendo que más familias adopten el hábito cotidiano de separar sus residuos y disponerlos en un punto seguro y accesible.

    Con acciones como esta, el municipio reafirma que la construcción de un Sarmiento más limpio, ordenado y sostenible es un esfuerzo compartido entre la gestión pública y el compromiso vecinal.

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