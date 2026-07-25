Llega a San Juan el programa nacional "Ver para Ser Libres" para atender gratis a chicos de entre 6 y 17 años

Del 27 al 31 de julio, unidades móviles equipadas recorrerán San Juan, llegando a Valle Fértil, Caucete, Sarmiento, Ullum y Zonda durante la primera semana.

El programa nacional 'Ver para Ser Libres' llega a San Juan el próximo lunes 27 de Julio.

Con el objetivo de cuidar la salud visual de los más jóvenes, desembarca en San Juan el programa nacional "Ver para Ser Libres". Durante tres semanas, desde el 27 de julio hasta el 14 de agosto, el operativo desplegará sus móviles en distintos puntos de la provincia, arrancando la primera semana con un recorrido por cinco departamentos en cinco días.

La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, quienes podrán acceder de manera totalmente gratuita a revisiones completas y, en caso de requerirlo, llevarse los anteojos recetados confeccionados en el momento.

Dato clave: Se estima que entre el 15% y el 20% de los niños en edad preescolar sufren algún tipo de dificultad visual que, sin un diagnóstico temprano, interfiere negativamente en su aprendizaje e integración social.

Cronograma detallado de la primera semana en San Juan Los dispositivos sanitarios articulados entre Nación y Provincia atenderán en los siguientes puntos y horarios:

Valle Fértil Lunes 27 de julio: CAPS Astica: de 10,30 a 16. Hospital San Agustín: de 10,30 a 16.

Martes 28 de julio: CAPS La Majadita: de 10 a 16. Hospital San Agustín: de 10 a 16.

Caucete Miércoles 29 de julio: CAPS de Bermejo: de 10 a 16. CAPS Vallecito: de 10 a 16.

Sarmiento Jueves 30 de julio: CAPS de Colonia Fiscal: de 9 a 14. SUM Cochagual Sur: de 9 a 14.

Ullum Viernes 31 de julio: Unión Vecinal Aurora: de 9 a 14.

Zonda Viernes 31 de julio: CAPS de Zonda: 9 a 14.

Prestaciones complementarias: abordaje territorial integral A la par de la atención oftálmica y la confección inmediata de cristales, las jornadas contarán con un despliegue multiagencial para que las familias de la zona puedan realizar trámites y controles adicionales en un solo lugar: