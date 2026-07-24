Con la Maratón de San Juan como estrella, esta es la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

Durante el fin de semana del viernes al domingo en San Juan habrá una oferta variada de eventos deportivos. Sin lugar a dudas, la Maratón Internacional de San Juan será el atractivo principal pero también habrá ciclismo pista, artes marciales y fútbol local, con la participación a nivel nacional de San Martín, aunque en condición de visitante.

Maratón Internacional de San Juan: habrá un corte de tránsito durante todo el fin de semana

La décima edición se celebrará este domingo 26 julio, con la participación aproximada de 5.000 atletas. Habrá participantes locales, de varias provincias argentinas y países sudamericanos. La carrera es organizada por Adventure Pro, con apoyo del Gobierno de San Juan y con circuitos certificados por World Athletics.

Mujeres y hombres de distintas edades participarán en las cuatro distancias: 5K (largada en Patio Alvear), 10K (El Almendro Sport), 21K (Quebrada de Zonda) y 42K (Dique Punta Negra). Todas largarán a las 9 horas y terminarán en el Puente Cívico.

Expo de la Maratón (abierta a todo público): viernes 24 y sábado 25, de 10 a 18, en Centro Cultural Conte Grand, a metros de Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

la continuidad del torneo invernal será este sábado 25 en el óvalo del Complejo El Pinar, en Rivadavia. La concentración será desde las 13:30 y la largada a partir de las 14.

Temporada de pista Elite

La tercera fecha de la temporada sanjuanina será este sábado 25 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito. La concentración iniciará a las 15 y la largada del cronograma a las 16.

Fútbol

Primera Nacional

San Martín visitará a Agropecuario en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. El partido contra el Sojero, válido por la fecha 22 de la Zona B, será este domingo a partir de las 15 y el santafesino Maximiliano Manduca será el juez del encuentro.

Fútbol Local

Entre viernes y domingo se juega la fecha 6 del Clausura con los siguientes encuentros: este el viernes desde las 21, Atlético Trinidad recibirá a Villa Ibáñez. El sábado se disputarán cinco encuentros, todos con horarios de 16:00: López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio, en Alto de Sierra, San Lorenzo de Ullum vs. Peñarol, Colón Junior vs. Rivadavia y Marquesado vs. Desamparados. También jugarán Minero Argentino vs. Sarmiento, en Juventud Unida. La fecha se completará el domingo con Juventud Zondina vs. Unión, Atenas vs.Alianza y Defensores Argentinos vs. Carpintería, en cancha de Peñarol.

Mountain Bike

Desafío Cacique Angaco

La carrera se disputará este domingo 26 por la mañana, con concentración en Paraje Medalla Milagrosa, El Bosque, Departamento Angaco. La organización está a cargo del grupo MTB San Martín & Angaco, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan. Las primeras categorías se pondrán en marcha a las 10:30 horas. Se aguarda la participación de 280 ciclistas. La premiación será a las 16 horas.

Artes marciales

Torneo Nacional – Copa KUEN E YON

La 13° edición de la competencia se llevará a cabo este domingo 26 en el estadio Aldo Cantoni, con organización de la Escuela de Artes Marciales Kuen E Yon, y apoyo del Gobierno provincial. El horario será de 9 a 12:50 horas. La premiación a las 13. Participarán 200 atletas, entre ellos provenientes de Bariloche, Buenos Aires, Córdoba.

Vóley social

El estadio Aldo Cantoni recibirá a la Liga de vóley social del Departamento Rivadavia. Decenas de chicos tendrán su oportunidad de jugar en el mítico recinto del Parque de Mayo. La competencia será de 20 a 23 horas, con organización del municipio.