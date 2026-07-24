    • 24 de julio de 2026 - 13:27

    Más de 300 competidores en el Nacional Abierto de Artes Marciales "Copa Kuen-E-Yon" en San Juan

    El Nacional se desarrollará en la jornada del próximo domingo, a partir de las 9 en el Estadio Aldo Cantoni.

    Jornada. El domingo, será día de artes marciales en el Estadio Aldo Cantoni a partir de las 9.

    Jornada. El domingo, será día de artes marciales en el Estadio Aldo Cantoni a partir de las 9.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La realización de la 13ª edición de la Copa Kuen-E-Yon, un torneo nacional abierto de artes marciales que reunirá a alrededor de 300 competidores de distintos puntos del país. El certamen se desarrollará el domingo 26 de julio, desde las 9, en el Estadio Aldo Cantoni.

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    La competencia es organizada por la Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina Kuen-E-Yon, escuela de Kung Fu estilo libre, y convocará a representantes de San Juan, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Bariloche y Córdoba, consolidando a la provincia como sede de importantes eventos deportivos de alcance nacional.

    Durante la mañana se disputarán las modalidades de formas y formas con armas, mientras que cerca de las 12:30 se llevará a cabo la ceremonia oficial de apertura. En ese acto se realizará la presentación de las delegaciones participantes y se entregarán reconocimientos a las distintas escuelas presentes, con la participación de autoridades provinciales.

    Por la tarde continuará la actividad con exhibiciones y las diferentes instancias competitivas, entre ellas combates individuales, combates por equipos y otras modalidades, extendiéndose la jornada hasta aproximadamente las 18 horas.

    Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, este tipo de eventos continúa fortaleciendo el desarrollo del deporte en la provincia, generando espacios de participación, integración y crecimiento para deportistas de todas las edades, además de impulsar el turismo deportivo y la actividad económica local.

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