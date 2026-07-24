Murió un célebre jugador del ascenso argentino: la noticia golpeó a Gustavo Alfaro

Ceferino Díaz, exfutbolista y uno de los grandes referentes del histórico ascenso de Olimpo de Bahía Blanca a Primera División en 2001, murió este viernes a los 53 años. El mediocampista fue uno de los primeros capitanes de Gustavo Alfaro durante el ciclo del entrenador en el conjunto aurinegro y se transformó en una pieza fundamental de uno de los equipos más importantes de la historia de la institución.

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Díaz quedó especialmente grabado en la memoria de los hinchas de Olimpo por su actuación en la jornada que terminó de asegurar el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El volante convirtió dos goles en la goleada por 4 a 0 frente a Instituto de Córdoba , resultado que selló la conquista del Torneo Nacional B 2001/02 y permitió que el club bahiense alcanzara la Primera División por primera vez en su historia.

Aquel Olimpo conducido por Alfaro marcó una época y Díaz fue uno de sus referentes dentro del vestuario y en el campo de juego, tanto por su experiencia como por su ascendencia sobre el resto del plantel.

Nacido en Juan N. Fernández , localidad perteneciente al partido bonaerense de Necochea, desarrolló una extensa trayectoria como futbolista profesional que se prolongó durante más de dos décadas.

Además de su recorrido por diferentes instituciones del fútbol argentino, Díaz tuvo una experiencia internacional con la camiseta de Deportivo Quito de Ecuador, antes de continuar su carrera en el país.

Sin embargo, su nombre quedó inevitablemente asociado a Olimpo y a aquella campaña que cambió definitivamente la historia deportiva de la institución.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes clubes e instituciones vinculadas al fútbol de Bahía Blanca y del sur de la provincia de Buenos Aires expresaron sus condolencias y recordaron la trayectoria del exmediocampista.

Ceferino Díaz murió a los 53 años, pero permanecerá para siempre en la historia grande de Olimpo: fue capitán, referente y protagonista con dos goles en el partido que llevó por primera vez al club bahiense a la máxima categoría del fútbol argentino.