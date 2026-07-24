Mercado de pases del fútbol argentino: refuerzos, bajas y jugadores que interesan en todos los clubes de Primera

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En medio del comienzo del Clausura, los 30 equipos de Primera División ultimas detalles en las conformaciones de sus planteles para la segunda parte del año . Así, el mercado de pases se mueve a un ritmo fuerte que involucra a jugadores muy importantes, con refuerzos y bajas para todos los gustos.

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De acuerdo a lo anunciado, el cierre del registro de inscripciones y transferencias para el torneo Clausura 2026 se extendió hasta el viernes 31 de julio (inicialmente era hasta el martes 21 de julio. De todas formas, los clubes que transfieran jugadores al exterior entre el 1° de agosto y el 2 de septiembre tendrán tiempo de sumar un reemplazante hasta las 18 horas de ese segundo día de septiembre" .

Altas: Matías Godoy (a préstamo de Estudiantes LP), Elías López (libre de San Martín T), Joaquín Pombo (libre de Independiente del Valle de Ecuador), Lucas Acosta (libre de Lanús), Joaquín Pombo (libre de Independiente del Valle de Ecuador), Leonardo Sigali (libre de NK Lokomotiva de Croacia), Lucas Castro (libre de Gimnasia LP), Bautista Dadín (a préstamo de River), Nicolás Linares (libre de Gimnasia M) y Andrés Chávez (libre de Almagro).

Bajas: Emanuel Iñíguez (libre a D. Morón), Axel Werner (libre de Rosario Central), Sebastián Moyano, Guillermo Enrique, Joaquín Novillo (libre a Quilmes), Lucas Rodríguez, Fernando Román (libre a Defensa y Justicia), Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Franco Leys, Rodrigo Márquez, Junior Arias (libre a Rangers de Chile), Lautaro Chávez, Facundo de la Vega (a préstamo a Almagro), Alejandro Villarreal (vuelve a Santos de Brasil) y Mauro da Luz.

Pueden irse:

Deben volver y definir continuidad:

DT: Israel Damonte (sigue).

ARGENTINOS JUNIORS

Altas: Kevin Gutiérrez (compra a Necaxa de México).

Interesan:.

Bajas: Leandro Lozano (venta a Boca), Joaquín Ardaiz (a préstamo a Defensores de Belgrano), Leandro Fernández (libre a Defensa y Justicia), Lautaro Giaccone (a préstamo a Columbus Crew de la MLS), Federico Fattori (venta a Talleres), Enzo Pérez (libre a D. Maipú) y Román Riquelme (venta a Talleres).

Pueden irse: Alan Lescano, Tomás Molina, Gastón Verón y Hernán López Muñoz

Debían volver y fueron cedidos nuevamente: Facundo Báez (D. Morón/San Telmo), Ariel Gamarra (Puebla de México/Cerro Porteño de Paraguay) y Francisco Ilarregui (Funcación Amigos/Ciudad Bolívar).

DT: Nicolás Diez (sigue).

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Julián Fernández (a préstamo de Palestino de Chile).

Interesan: Alexis Canelo (libre de Toluca de México).

Bajas: Alexis Segovia (volvió a Lanús).

Deben volver y definir continuidad:

DT: Julio César Falcioni (sigue).

BANFIELD

Altas: Lautaro Cano (libre de Omonia Aradippou de Chipre), Tiago Caballero (a préstamo de Olimpia de Paraguay) y John Arteaga (América Quito de Ecuador)

Interesan:

Bajas: Sergio Vittor (libre a Chacarita), Nicolás Colazo (libre a Quilmes), Juan Iribarren (libre) y Mauro Méndez (vuelve a Estudiantes LP).

Pueden irse: Tiziano Perrotta y Lautaro Gómez.

Deben volver y definir continuidad:

DT: Pedro Troglio (sigue)

BARRACAS CENTRAL

Altas: Juan Barbieri (a préstamo de D. Armenio) y Elías Pereyra (libre de Defensa y Justicia).

Interesan:

Bajas: Facundo Bruera (volvi´´o a San Lorenzo).

Pueden irse:

Deben volver y definir continuidad:

DT: Damián Ayude (reemplaza a Ruben Darío Insua).

BELGRANO

Altas:

Interesan:

Bajas: Tomás Castro (libre a Central Norte) y Julián Mavilla (a préstamo a Sarmiento).

Pueden irse: Jeremías Lucco.

Deben volver y definir continuidad:

DT: Ricardo Zielinski (sigue).

BOCA

Altas: Leandro Lozano (compra a Argentinos), Sebastián Villa (compra a Independiente Rivadavia) y Alvaro Montero (compra a Vélez).

Interesan: Santiago Núñez (Estudiantes LP), Alexis Cuello (San Lorenzo) y Esequiel Barco (Spartak Moscú de Rusia).

Bajas: Edinson Cavani (libre), Ander Herrera (libre a Zaragoza de España), Nicolás Orsini (libre), Agustín Martegani (a préstamo al DIM de Colombia) y Lucas Janson (a préstamo a Gimnasia LP).

Pueden irse: Exequiel Zeballos, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Carlos Palacios, Angel Romero, Kevin Zenón y Juan Ramírez.

Volvieron y deben definir continuidad: Marcelo Saracchi (Celtic de Escocia) y Mauricio Benítez (Antwerp de Bélgica).

DT: Rodolfo Arruabarrena (reemplaza a Claudio Ubeda).

Villa y Montero, refuerzos de Boca.

CENTRAL CÓRDOBA

Altas: Felipe Aguilar (libre de D. Cali de Colombia).

Interesan: Leonardo Sequeira (Huracán), Gastón Verón (Argentinos), Iván Gómez (Platense), Alexis Canelo (libre de Toluca de México) y Marcelo Eggel (D. Maipú).

Bajas: Agustín Quiroga (Independiente/Estudiantes de Río Cuarto).

Pueden irse:

Deben volver y definir continuidad:

DT: Renunció Lucas Pusineri y la CD debe designar al reemplazante.

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: Leandro Fernández (libre de Argentinos), Fernando Román (libre de Aldosivi), Domingo Blanco (a préstamo de Tijuana de México) y Matías Borgogno (a préstamo de San Martín SJ).

Interesan:

Bajas: Abiel Osorio (libre al Elche de España), Tomás Escalante (libre), Ever Banega (libre), Marcos Ledesma (a préstamo a Instituto), Elías Pereyra (libre a Barracas Central) y Cristopher Fiermarín (a préstamo a Bucaramanga de Colombia).

Pueden irse:

Volvió y debe definir continuidad: Nicolás Palavecino (Unión).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Leandro Espejo (Chaco For Ever/Olimpo) y Benjamín Schamine (O'Higgins de Chile/Godoy Cruz).

DT: Julio Vaccari (nuevo)

D. RIESTRA

Altas: Agustín Graneros (libre de Garcilaso de Perú), Carlos Quintana (libre de Rosario Central), Milton Céliz (volvió de Barcelona de Ecuador), Tomás González (a préstamo de Unión), Marino Arzamendia (a préstamo de Olimpia de Paraguay), Ignacio Gariglio (libre de Bolívar de Bolivia), Thiago Lauro (a préstamo de D. Morón), Braian Sánchez (volvió de Bengaluru FC de India) y Angel Almada (a préstamo de Tristán Suárez).

Interesan:.

Bajas: Leonardo Landriel (libre a Defensores de Belgrano), Alejo Dramisino (libre), Rodrigo Sayavedra (libre), Patricio Madero (vuelve a UAI Urquiza), Mateo Ramirez (libre a Colegiales), Johnson Nsumoh (libre) y Jonathan Herrera (a préstamo a Sarmiento).

Pueden irse: Gonzalo Flores.

Volvió y debe definir continuidad: Gonzalo Bravo (Ituzaingó).

Volvió y fue cedido nuevamente: Carlos Gugenheim (A. Brown/D. Merlo).

DT: Guillermo Duró (sigue)

Quintana jugará en Riestra (Prensa Riestra).

ESTUDIANTES DE LA PLATA

Altas:

Interesan: Joaquín Correa (Botafogo de Brasil).

Bajas: Mikel Amondarain (venta a Bologna de Italia).

Pueden irse: Tiago Palacios, Santiago Núñez, Joaquín Pereyra, Gabriel Neves y Lucas Alario.

Volvieron y deben definir continuidad: Mauro Méndez (Banfield), Luciano Giménez (Huracán), Alexis Manyoma (Colorado Rapids de la MLS), Axel Atum (Racing de Montevideo), Santiago Flores (Temperley) y Bautista Kociubisnki (Montevideo City Torque de Uruguay).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Matías Godoy (Colón/Aldsosivi) y Gonzalo Piñeiro (Tigre/Kalamata de Grecia).

DT: Alexander Medina (sigue).

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Altas: Juan Garro (libre de Grau de Perú), Lucas Bruera (a préstamo de Carabobo de Venezuela), Yeison Moreno (libre de Al Ahly de Libia), Fernando Rodríguez (Fadep de Mendoza), Agustín Quiroga (a préstamo de Independiente), Ibrahim Hesar (libre) y Gonzalo González (a préstamo de Gimnasia LP).

Interesa:.

Bajas: Ramón Ábila, Tobías Ostchega (libre de América Mineiro de Brasil), Tobías Leiva, Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Fernando Bersano (libre a D. Madryn), Nicolás Morro (libre a Defensores de Belgrano), Mauro Molina, Jeremías Ramponi, Mauricio Tevez (libre a Chaco For Ever) y Agustín Morales (libre a Atlanta).

Pueden irse:

DT: Rubén Forestello (nuevo).

GIMNASIA DE MENDOZA

Altas: Germán Guiffrey (libre de Tigre).

Interesan:

Bajas: Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez (libre a San Lorenzo), Tobías Cervera (vuelve a Rosario Central), Tomás Ortiz, Nicolás Linares (libre a Aldosivi) y Tomás O'Connor

Pueden irse: Facundo Lencioni.

DT: Darío Franco (sigue).

GIMNASIA DE LA PLATA

Altas: Harlen Castillo (libre de A. Nacional de Colombia) y Lucas Janson (a préstamo de Boca).

Interesan:

Bajas: Lucas Castro (libre a Aldosivi), Cayetano Bolzán (a préstamo a D. Maldonado de Uruguay), Leandro Mamut (libre) y Gonzalo González (a préstamo a Estudiantes RC).

Pueden irse: Juan Cruz Cortazzo y Alejo Gelsomino.

Volvió y fue cedido nuevamente: Juan de Dios Pintado (Nacional de Uruguay/Unión).

DT: Ariel Pereyra (sigue).

HURACÁN

Altas:

Interesan: Ignacio Pussetto (Independiente).

Bajas: Luciano Giménez (vuelve a Estudiantes LP), Eric Ramírez (a préstamo a Unión) y Milton Ríos (a préstamo a San Martín de San Juan)

Pueden irse: Oscar Romero, Nehuén Paz y Leonardo Sequeira.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Sebastián Ramírez (Chacarita/Tristán Suárez) y Leandro Garate (AEL Larissa de Grecia/Colón).

DT: Diego Martínez (sigue).

INDEPENDIENTE

Altas: Maximiliano Meza (libre de River).

Interesa: Santiago Mele (Monterrey de México) e Imanol Machuca (Fortaleza de Brasil).

Bajas: Nicolás Freire (libre a Libertad de Paraguay), Milton Valenzuela (libre a Atlas de México), Ignacio Malcorra (libre a Unión) y Federico Mancuello (libre).

Pueden irse: Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Luciano Cabral, Joaquín Blázquez y Gabriel Ávalos.

Volvió y debe definir continuidad: David Martínez (Volos de Grecia).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Manuel Tasso (Unión Magdalena de Colombia).

Volvió y fue cedido nuevamente: Agustín Quiroga (Central Córdoba/Estudiantes de Río Cuarto).

DT: Gustavo Quinteros (sigue).

Maxi Meza, primer refuerzo de Independiente.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Altas:

Interesan:

Bajas: Nahuel Arena (vuelve a Macará de Ecuador) y Bautista Dadín (River/Aldosivi) y Sebastián Villa (venta a Boca).

Pueden irse:.

Volvió y debe definir continuidad: Iván Valdez (Nacional de Paraguay).

DT: Alfredo Berti (sigue).

INSTITUTO

Altas: Marcos Ledesma (a préstamo de Defensa y Justicia) y Wilder Viera (libre de Cerro Porteño de Paraguay).

Interesan:

Bajas: Manuel Roffo (venta a Cerro Porteño de Paraguay), Franco Jara Libre) e Iván Erquiaga (libre).

Pueden irse: Gastón Lodico y Alex Luna.

Volvieron y deben definir continuidad: Jonathan Dellarossa (Defensores de Belgrano).

Volvió y fue cedido nuevamente: Gonzalo Requena (Krylya Sovetov de Rusia/Tigre).

DT: Diego Flores (sigue).

LANÚS

Altas: Allan Wlk (compra a Recoleta de Paraguay)

Interesan: .

Bajas: Bruno Cabrera (a préstamo a San Martín T) y Lucas Acosta (libre a Aldosivi).

Pueden irse: Agustín Medina y Sasha Marcich.

Volvieron y deben definir continuidad: Alexis Segovia (A. Tucumán).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Franco Orozco (Newell's/Asteras Tripolis de Grecia) y Lautaro Morales (Universidad Central de Venezuela/Tigre).

DT: Mauricio Pellegrino (sigue).

NEWELL'S

Altas: Franco Escobar (libre de Peñarol de Uruguay), Lautaro Gianetti (Antalyaspor de Turquía) y Alan Soñora (libre de Cerro Porteño de Paraguay).

Interesan: Agustín García Basso (Racing).

Bajas: Williams Barlasina (libre a Fortaleza de Colombia), Juan Ignacio Méndez (libre), Gabriel Risso Patrón (libre a Colón), Michael Hoyos (libre a Sporting Cristal de Perú), Franco García (libre a Colón), Thiago Gigena (libre a Cancún FC de México), Luciano Herrera (a préstamo a Pumas de México) y Franco Orozco (Lanús/Asteras Tripolis de Grecia).

Pueden irse: Armando Méndez y Fabián Noguera.

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Martín Fernández (Albacete de España/Atlante de México) y Guillermo Balzi (Levadiakos de Grecia/Holstein Kiel de Alemania).

DT: Frank Darío Kudelka (sigue).

PLATENSE

Altas: Juan Pablo Cozzani (volvió de Al Kholook de Arabia Saudita) y Nicolás López (libre de Nacional de Uruguay).

Interesan:

Bajas: Benjamín Bosch (Vélez/Orenburg de Rusia), Agustín Ocampo (a préstamo a Progreso de Uruguay), Marcos Portillo (Talleres/Melgar de Perú), Mauro Luna Diale (Akhmat Grozny de Rusia/Unión) y Matías Borgogno (San Martín SJ/Defensa y Justicia).

Pueden irse:.

Volvió y fue cedido nuevamente: Agustín Alonso (Chaco For Ever/Gimnasia J).

DT: Walter Zunino (sigue).

RACING

Altas: Ulises Ortegoza (compra a Talleres), Alfonso Espino (libre de Rayo Vallecano de España), Matías Kranevitter (libre de Fatih Karagümrük de Turquía) y Lautaro Díaz (a préstamo de Cruzeiro de Brasil).

Interesan: Mateo Mendoza (Godoy Cruz) y Gastón Lodico (Instituto).

Bajas: Gabriel Rojas (venta a Cruzeiro de Brasil), Franco Pardo (venta a Santos Laguna de México) y Bruno Zuculini (libre a Nacional de Uruguay).

Pueden irse: Damián Pizarro, Nazareno Colombo, Santiago Solari, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez y Tobías Rubio.

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Germán Conti (Gimnasia LP).

Volvió y fue cedido nuevamente: Gonzalo Reyna (Boston River de Uruguay/U. de Chile)

DT: Juan Pablo Vojvoda (reemplaza a Gustavo Costas).

Lautaro Díaz, nuevo jugador de la Academia (Prensa Racing).

RIVER

Altas: Nicolas Otamendi (libre de Benfica), Mauro Arambarri (compra a Getafe de España), Giovanni González (compra a Krasnodar de Rusia), Lucas Beltrán (a présatmo de la Fiorentina de Italia) y Rafael Santos Borré (compra a Inter de Brasil).

Interesan: Ángel Correa (Tigres de México), Tobías Andrada (Vélez), Francisco Ortega (Olympiakos de Grecia), Julián Aude (LA Galaxy de la MLS), Thiago Almada (Atlético de Madrid) y Esequiel Barco (Spartak Moscu de Rusia).

Bajas: Franco Armani (vuelve a A. Nacional de Colombia), Paulo Díaz (libre a Atlanta United de la MLS), Maximiliano Meza (libre a Independiente), Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Alex Woiski, Kendry Páez, Cristian Jaime (a préstamo a Peñarol de Uruguay), Elián Giménez (libre a Sarmiento) y Matías Viña.

Pueden irse: Juan Fernando Quintero, Lautaro Rivero, Facundo Colidio y Ezequiel Centurión.

Volvieron y deben definir continuidad: Matías Galarza Fonda (Atlanta United de EE.UU.) y Alexis González (Sarmiento).

Debían volver y siguen en el club donde estaban: Sebastián Boselli (Getafe de España) y Andrés Herrera (Columbus Crew de la MLS).

Volvió y fue cedido nuevamente: Bautista Dadín (Independiente Rivadavia/Aldosivi).

DT: Eduardo Coudet (sigue).

Nicolás Otamendi con la de River.

ROSARIO CENTRAL

Altas: Axel Werner (dejó Aldosivi y fue cedido por el Elche), Sebastián Zaracho (libre de Guaraní de Paraguay), Tomás Badaloni (compra a Necaxa de México)y Franco Cervi (libre de Celta de España).

Interesan:.

Bajas: Alejo Véliz (Bahía de Brasil), Carlos Quintana (libre a D. Riestra), Jorge Broun (libre), Samuel Beltrán (a préstamo a S. Luqueño de Paraguay) y Enzo Giménez (venta a Querétaro de México).

Pueden irse: Facundo Mallo y Fabricio Oviedo.

Volvió y debe definir continuidad: Tobías Cervera (Gimnasia de Mendoza).

Debían volver y fueron cedidos nuevamente: Marcelo Acosta Ríos (2 de Mayo/Rubio Ñu de Paraguay) y Luciano Ferreyra (San Martín T/San Martín SJ).

DT: Jorge Almirón (sigue).

Franco Cervi volvió a Rosario Central después de 10 años.

SAN LORENZO

Altas: Juan Pablo Alvarez (libre de Gimnasia M) y Facundo Bruera (volvió de Barracas Central).

Interesan: Gustavo del Prette (libre de Atlas de México) y Andrea Falabella (S. Ameliano de Paraguay)

Bajas: Jhohan Romaña (venta a León de México), Luciano Vietto (libre) y Fabricio López (vuelve a D. Armenio).

Pueden irse: Orlando Gill, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Alexis Cuello, Guzmán Corujo, Mauricio Cardillo, Gonzalo Abrego, Franco Lorenzón, Gregorio Rodríguez, Facundo Altamirano, Diego Herazo y Francisco Perruzzi.

DT: Néstor Gorosito (reemplaza a Gustavo Alvarez).

Juan Pablo Alvarez, nuevo jugador de San Lorenzo (prensa San Lorenzo).

SARMIENTO

Altas: Elián Giménez (libre de River), Iván Arboleda (libre de Aguilas Doradas de Colombia), Julián Mavilla (a préstamo de Belgrano) y Jonathan Herrera (a préstamo de D. Riestra).

Interesan: Elías Brito (Lanús).

Bajas: Javier Burrai (libre a Millonarios de Colombia), Alexis González (volvió a River), Tomás Guiacobini (a préstamo a Ciudad de Bolívar) y Manuel Mónaco (a préstamo a Acassuso).

Pueden irse: Jonathan Gómez.

Volvió y fue cedido nuevamente: Benjamín Borasi (San Martín T/Náutico de Brasil).

DT: Facundo Sava (sigue).

TALLERES

Altas: Ezequiel Unsain (compra a Necaxa de México), Federico Fattori (compra a Argentinos), Román Riquelme (compra a Argentinos) y Valentín Fascendini (compra a Unión).

Bajas: Guido Herrera (venta a Bahía de Brasil), Ulises Ortegoza (venta a Racing), José Luis Palomino (libre) y Rodrigo Guth.

Pueden irse: Matías Catalán, Alex Vigo, Matías Galarza, Augusto Schott, Bruno Barticcioto, Juan Sforza, Martín Río y Alexandro Medina.

Volvió y debe definir continuidad: Gonzalo Báez (Central Norte de Salta).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Marcos Portillo (Platense/Melgar de Perú) y Joaquín Mosqueira (Tigre/Unión).

DT: Jorge Sampaoli (reemplaza a Carlos Tevez).

Unsain, el arquero elegido por Sampaoli para Talleres.

TIGRE

Altas: Lautaro Morales (a préstamo de Lanús) y Gonzalo Requena (a préstamo de Instituto).

Bajas: Gonzalo Piñeiro (Estudiantes LP/Kamalata de Grecia), Joaquín Mosqueira (Tigre/Unión), Germán Guiffrey (libre) y Tomás Sultani (libre).

Pueden irse: David Romero, Joaquín Mosqueira, Guillermo Soto, Angelo Marchese y Manuel Fernández.

DT: Diego Dabove (sigue).

UNIÓN

Altas: Mauro Luna Diale (a préstamo de Akhmat Grozny de Rusia), Joaquín Mosqueira (a préstamo de Talleres), Ignacio Malcorra (libre de Independiente), Eric Ramírez (a préstamo de Huracán) y Juan de Dios Pintado (a préstamo de Gimnasia LP).

Interesan: Mirko Bonfigli (D. Maipú).

Bajas: Mateo del Blanco (venta a Racing de Estrasburgo de Francia), Claudio Corvalán (libre a D. Madryn), Diego Armando Díaz (a préstamo a Patronato), Tomás González (a préstamo a D. Riestra), Nicolás Palavecino (volvió a Defensa y Justicia), Emiliano Alvarez (libre a Progreso de Uruguay), Nicolás Paz (libre a San Martín SJ), Enzo Roldán (a préstamo a N. Chicago), Rafael Profini (venta a Kharkiv de Ucrania), Valentín Fascendini (venta a Talleres) y Mauro Pittón (libre de Tenerife de España).

Pueden irse: Cristian Tarragona, Franco Fragapane, Agustín Colazo, Augusto Solari y Maizon Rodríguez

Volvieron y deben definir continuidad: José Vanetta (Progreso de Uruguay) y Lionel Verde (Baniyas de Emiratos Arabes Unidos).

DT: Leonardo Madelón (sigue).

VÉLEZ

Altas:

Interesan: Claudio Aquino (Colo Colo de Chile) y Matías Vargas (Al Fateh de Arabia Saudita).

Bajas: Braian Romero (libre a Olimpia de Paraguay), Alvaro Montero (venta a Boca) y Rodrigo Piñeiro (libre a América Mineiro de Brasil).

Pueden irse: Florián Monzón y Diego Valdes.

Volvió y debe definir continuidad: Felipe Bussio (Platense).

Volvió y fue cedido nuevamente: Benjamín Bosch (Platense/Orenburg de Rusia).

DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).

Fuente: Olé