¿Se va Juanfer de River? Sus diferencias con Coudet y la charla que definirá su futuro

El futuro de Juan Fernando Quintero en River volvió a quedar envuelto en incertidumbre. El colombiano cuestionó la falta de comunicación con Eduardo Coudet, sostuvo que no ocupa un lugar prioritario en sus planes y adelantó que, cuando regrese a Buenos Aires, analizará su continuidad junto con Enzo Francescoli.

River debuta en el segundo semestre ante Aldosivi con la expectativa por sus refuerzos

Aunque algunas versiones interpretaron sus declaraciones como una despedida, Juanfer no confirmó formalmente que dejará el club . Lo que sí hizo fue abrir públicamente la puerta a una salida al asegurar que busca la mejor solución para su carrera, su familia y la institución.

El mediocampista permanece fuera del país luego de disputar el Mundial con Colombia. River le concedió unos días adicionales de licencia por cuestiones personales y su regreso a la Argentina está previsto para el 30 de julio , fecha a partir de la cual comenzarán las conversaciones decisivas.

La polémica creció después de que Coudet afirmara públicamente que el colombiano debía reincorporarse este jueves 23 de julio. Quintero respondió que esa fecha no era correcta y explicó que había acordado previamente su licencia con el presidente del club, Stefano Di Carlo.

El futbolista aseguró que no habla con el entrenador desde que dejó River para sumarse a la Selección colombiana y consideró que el técnico posiblemente desconocía el permiso otorgado por la dirigencia. También señaló que, de haber sido realmente necesario para el equipo, habría regresado antes.

“No soy prioridad para él”.

Con esa frase, Juanfer hizo pública una diferencia que hasta ahora se analizaba principalmente desde lo deportivo. El colombiano aclaró que no mantiene un conflicto personal con Coudet, pero reconoció que ambos poseen maneras distintas de interpretar el juego.

Durante el último semestre bajo la conducción del Chacho, Quintero disputó 12 partidos, fue titular solamente en tres y completó los 90 minutos una vez. Además, tuvo una participación muy limitada en la final del Apertura que River perdió frente a Belgrano.

Esa falta de continuidad aparece como el principal motivo de sus dudas. El volante considera que su estilo no ocupa un lugar central dentro de la propuesta del entrenador y que permanecer sin protagonismo podría no resultar conveniente para ninguna de las partes.

La reunión con Francescoli será determinante

Quintero afirmó que su situación ya es conocida por las principales autoridades de River y que, cuando retorne, mantendrá una conversación con Enzo Francescoli para determinar los pasos por seguir.

El colombiano conserva un fuerte vínculo afectivo con la institución. Recordó que River cambió su carrera, potenció su talento y le permitió alcanzar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. Incluso reiteró que siempre imaginó retirarse con la camiseta del Millonario.

Sin embargo, ese cariño no garantiza su permanencia. Juanfer tiene contrato hasta finales de 2027, por lo que cualquier salida deberá ser acordada con el club. Hasta el momento, se mencionaron intereses provenientes de distintos mercados, pero no trascendió una propuesta formal que haya avanzado en Núñez.

Su licencia también lo dejará al margen de los primeros compromisos del Torneo Clausura, incluido el debut frente a Barracas Central y la posterior visita a Gimnasia de La Plata. Mientras tanto, continuará entrenándose de manera individual antes de regresar al país.

Así, la incógnita permanece abierta: Juanfer todavía es jugador de River, pero sus palabras dejaron en claro que la continuidad ya no depende solamente de su deseo de quedarse. La reunión con Francescoli y el lugar que Coudet esté dispuesto a ofrecerle serán claves para resolver una situación que genera expectativa y preocupación entre los hinchas.