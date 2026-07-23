    • 23 de julio de 2026 - 10:44

    Murió Bruno Bentancor, el futbolista que hace días fue señalado por llevarse ropa de Riestra

    “El Bola”, como le decían, era uruguayo y había surgido de las inferiores de Peñarol. La semana pasada estuvo involucrado en un confuso episodio en Buenos Aires.

    BrunoBentancor.-

    Bruno Bentancor.-

    Foto:

    El fútbol uruguayo está de luto. Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, de la liga amateur local, falleció este miércoles como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según informó oficialmente su club.

    Leé además

    las siete nuevas reglas que tendra el futbol argentino en el torneo clausura 2026

    Las siete nuevas reglas que tendrá el fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ángel Correa.

    Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noticia causó una profunda conmoción en Uruguay y también en Argentina, donde el atacante había sido noticia apenas unos días atrás tras realizar una prueba en Deportivo Riestra.

    "Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", publicó la institución en un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales.

    Bentancor se había formado en Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023, cuando tenía 18 años. Con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de iniciar un recorrido que lo llevó por Everton de Chile, Rentistas y Cerro, en tierra charrúa, y una excursión fallida al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, hasta regresar al fútbol uruguayo para vestir la camiseta de Deportivo Italiano, club que compite en una liga no profesional.

    Su breve paso por el fútbol árabe es recordado por el inicio de aquella aventura. En su momento, Bruno hizo un vivo de TikTok en el que contaba las dificultades que había tenido para viajar hacia la región. Tras un largo recorrido con escalas, demoras y problemas con la documentación, resumió su desconcierto con un video que se hizo viral: "No sé ni en qué cuadro estoy, no sé cómo se llama, pero llegué".

    Su nombre fue noticia en los medios argentinos pocos días antes de su fallecimiento. El delantero viajó a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra, aunque finalmente no fue incorporado. Durante su estadía protagonizó un episodio que generó repercusión: fue registrado por las cámaras de seguridad llevándose indumentaria deportiva perteneciente a otros futbolistas del plantel.

    La situación se resolvió sin intervención judicial después de que el jugador abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no presentar una denuncia.

    Tras ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano. Días después llegó la inesperada noticia de su muerte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la kids run 2026 llega a san juan con carreras para ninos y una campana de reciclaje

    La Kids Run 2026 llega a San Juan con carreras para niños y una campaña de reciclaje

    Por Redacción Diario de Cuyo
    juan roman riquelme hablo sobre la vuelta de sebastian villa a boca: todos merecemos una segunda oportunidad

    Juan Román Riquelme habló sobre la vuelta de Sebastián Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Messi elegido el mejor futbolista de la cita máxima disputada en Norteamérica, para IFFHS.

    Un ranking internacional eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el turismo nacional vuelve al circuito san juan villicum junto al tc para un fin de semana historico

    El Turismo Nacional vuelve al Circuito San Juan Villicum junto al TC para un fin de semana histórico

    Por Redacción Diario de Cuyo