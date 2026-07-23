Murió Bruno Bentancor, el futbolista que hace días fue señalado por llevarse ropa de Riestra

“El Bola”, como le decían, era uruguayo y había surgido de las inferiores de Peñarol. La semana pasada estuvo involucrado en un confuso episodio en Buenos Aires.

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El fútbol uruguayo está de luto. Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, de la liga amateur local, falleció este miércoles como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según informó oficialmente su club.

La noticia causó una profunda conmoción en Uruguay y también en Argentina, donde el atacante había sido noticia apenas unos días atrás tras realizar una prueba en Deportivo Riestra.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", publicó la institución en un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales.

Bentancor se había formado en Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023, cuando tenía 18 años. Con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de iniciar un recorrido que lo llevó por Everton de Chile, Rentistas y Cerro, en tierra charrúa, y una excursión fallida al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, hasta regresar al fútbol uruguayo para vestir la camiseta de Deportivo Italiano, club que compite en una liga no profesional.

Su breve paso por el fútbol árabe es recordado por el inicio de aquella aventura. En su momento, Bruno hizo un vivo de TikTok en el que contaba las dificultades que había tenido para viajar hacia la región. Tras un largo recorrido con escalas, demoras y problemas con la documentación, resumió su desconcierto con un video que se hizo viral: "No sé ni en qué cuadro estoy, no sé cómo se llama, pero llegué".