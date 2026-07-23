Las siete nuevas reglas que tendrá el fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 marcará el regreso de la actividad oficial del fútbol argentino tras el receso por el Mundial y también el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la AFA. Las nuevas disposiciones, que ya fueron utilizadas durante la Copa del Mundo , buscan reducir las pérdidas de tiempo y darle mayor dinamismo a los encuentros.

Vuelve el fútbol argentino y dieron a conocer a los árbitros de los partidos de la Liga Profesional

Las siete reglas comenzarán a aplicarse desde la primera fecha del campeonato y abarcan desde los cambios de jugadores hasta la ejecución de penales y las protestas a los árbitros.

Una de las principales novedades establece que los futbolistas sustituidos tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego . Si exceden ese plazo, el jugador que iba a ingresar deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido y permanecer al menos un minuto sin poder entrar.

Otra modificación indica que los jugadores que reciban atención médica deberán esperar un minuto para reingresar , salvo en los casos de golpes en la cabeza que involucren a dos o más futbolistas.

Además, tanto en los saques de arco como en los laterales , los equipos dispondrán de solo cinco segundos para reanudar el juego. Si no cumplen ese tiempo, la posesión cambiará de manos: el lateral será para el rival y, si se trata de un saque de arco, se sancionará tiro de esquina.

Modificación en las protestas y la conducta de los jugadores

La AFA también aplicará la denominada "Ley Prestianni", que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca con la mano para hablar con rivales dentro del campo de juego. La infracción será sancionada con expulsión.

Otra de las novedades establece que un jugador podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral, una medida que apunta a evitar situaciones de descontrol frente a los fallos de los jueces.

Cambios en la ley de ventaja y los penales

El reglamento también incorpora cambios en la ley de ventaja. A partir de ahora, los árbitros podrán dejar seguir la jugada cuando un equipo ejecute de forma incorrecta una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión del balón.

En cuanto a los penales, se modificó el criterio para los dobles toques involuntarios. Si el ejecutante toca dos veces la pelota y convierte el gol, el disparo deberá repetirse. En cambio, si la pelota no termina en la red, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor. En una definición por penales, esa ejecución será considerada fallida.

Con estas modificaciones, la AFA busca que el Torneo Clausura 2026 tenga partidos con mayor continuidad, menos interrupciones y sanciones más estrictas para las conductas que demoren el desarrollo del juego.