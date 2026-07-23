    • 23 de julio de 2026 - 09:11

    Las siete nuevas reglas que tendrá el fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026

    La AFA pondrá en vigencia modificaciones reglamentarias que ya se utilizaron durante el Mundial 2026. El objetivo es acelerar el juego, reducir las demoras y darle mayor continuidad a los partidos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Clausura 2026 marcará el regreso de la actividad oficial del fútbol argentino tras el receso por el Mundial y también el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la AFA. Las nuevas disposiciones, que ya fueron utilizadas durante la Copa del Mundo, buscan reducir las pérdidas de tiempo y darle mayor dinamismo a los encuentros.

    Leé además

    vuelve el futbol argentino y dieron a conocer a los arbitros de los partidos de la liga profesional

    Vuelve el fútbol argentino y dieron a conocer a los árbitros de los partidos de la Liga Profesional
    BrunoBentancor.-

    Murió Bruno Bentancor, el futbolista que hace días fue señalado por llevarse ropa de Riestra

    Las siete reglas comenzarán a aplicarse desde la primera fecha del campeonato y abarcan desde los cambios de jugadores hasta la ejecución de penales y las protestas a los árbitros.

    Cambios más rápidos y menos tiempo detenido

    Una de las principales novedades establece que los futbolistas sustituidos tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si exceden ese plazo, el jugador que iba a ingresar deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido y permanecer al menos un minuto sin poder entrar.

    Otra modificación indica que los jugadores que reciban atención médica deberán esperar un minuto para reingresar, salvo en los casos de golpes en la cabeza que involucren a dos o más futbolistas.

    Además, tanto en los saques de arco como en los laterales, los equipos dispondrán de solo cinco segundos para reanudar el juego. Si no cumplen ese tiempo, la posesión cambiará de manos: el lateral será para el rival y, si se trata de un saque de arco, se sancionará tiro de esquina.

    Modificación en las protestas y la conducta de los jugadores

    La AFA también aplicará la denominada "Ley Prestianni", que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca con la mano para hablar con rivales dentro del campo de juego. La infracción será sancionada con expulsión.

    Otra de las novedades establece que un jugador podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral, una medida que apunta a evitar situaciones de descontrol frente a los fallos de los jueces.

    Cambios en la ley de ventaja y los penales

    El reglamento también incorpora cambios en la ley de ventaja. A partir de ahora, los árbitros podrán dejar seguir la jugada cuando un equipo ejecute de forma incorrecta una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión del balón.

    En cuanto a los penales, se modificó el criterio para los dobles toques involuntarios. Si el ejecutante toca dos veces la pelota y convierte el gol, el disparo deberá repetirse. En cambio, si la pelota no termina en la red, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor. En una definición por penales, esa ejecución será considerada fallida.

    Con estas modificaciones, la AFA busca que el Torneo Clausura 2026 tenga partidos con mayor continuidad, menos interrupciones y sanciones más estrictas para las conductas que demoren el desarrollo del juego.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ángel Correa.

    Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la kids run 2026 llega a san juan con carreras para ninos y una campana de reciclaje

    La Kids Run 2026 llega a San Juan con carreras para niños y una campaña de reciclaje

    Por Redacción Diario de Cuyo
    juan roman riquelme hablo sobre la vuelta de sebastian villa a boca: todos merecemos una segunda oportunidad

    Juan Román Riquelme habló sobre la vuelta de Sebastián Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Messi elegido el mejor futbolista de la cita máxima disputada en Norteamérica, para IFFHS.

    Un ranking internacional eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo