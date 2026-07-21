    • 21 de julio de 2026 - 22:23

    Vuelve el fútbol argentino y dieron a conocer a los árbitros de los partidos de la Liga Profesional

    Luego de la locura por el Mundial, la actividad local se reanudará con el Clausura. Estos son los árbitros para cada uno de los 15 encuentros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de la atención puesta en el Mundial de fútbol 2026, vuelve la pasión a los estadios del país. Este jueves comienza el Torneo Clausura y vuelve la emoción al fútbol argentino. A través de su web oficial, la Liga Profesional dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán la primera del torneo local.

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    Nazareno Arasa estará a cargo del debut de River contra Barracas Central en el Monumental, mientras que Hernán Mastrángelo dirigirá en el estreno de Boca contra Deportivo Riestra en condición de visitante.

    Los árbitros para la Fecha 1 del Torneo Clausura

    Jueves 23 de julio

    19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

    • Árbitro: Sebastián Zunino
    • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
    • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
    • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
    • VAR: Germán Delfino
    • AVAR: Gerardo Lencina

    19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Luis Lobo Medina
    • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
    • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
    • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
    • VAR: Gastón Monsón Brizuela
    • AVAR: Iván Núñez

    21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Daniel Zamora
    • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
    • Árbitro asistente 2: Carla López
    • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
    • VAR: Fernando Echenique
    • AVAR: Javier Uziga

    Viernes 24 de julio

    16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

    • Árbitro: Andrés Gariano
    • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
    • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
    • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
    • VAR: Fabrizio Llobet
    • AVAR: Joaquín Gil

    19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Nicolás Ramírez
    • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
    • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
    • Cuarto árbitro: Matías Ansede
    • VAR: Héctor Paletta
    • AVAR: Sebastián Bresba

    19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

    • Árbitro: Andrés Merlos
    • Árbitro asistente 1: Pablo González
    • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
    • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
    • VAR: Adrián Franklin
    • AVAR: Gisella Bosso

    21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Juan Pafundi
    • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
    • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
    • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
    • VAR: Laura Fortunato
    • AVAR: Diego Verlotta

    21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

    • Árbitro: Sebastián Martínez
    • Árbitro asistente 1: José Castelli
    • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
    • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
    • VAR: Salomé Di Iorio
    • AVAR: Gastón Suárez

    Sábado 25 de julio

    14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

    • Árbitro: Bryan Ferreyra
    • Árbitro asistente 1: Diego Martin
    • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
    • Cuarto árbitro: Franco Moron
    • VAR: Silvio Trucco
    • AVAR: Nahuel Viñas

    17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Ignacio Baliño
    • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
    • Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
    • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
    • VAR: José Carreras
    • AVAR: Javier Mihura

    19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

    • Árbitro: Nazareno Arasa
    • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
    • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
    • Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
    • VAR: Pablo Echavarría
    • AVAR: Mariana De Almeida

    21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
    • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
    • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
    • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
    • VAR: Diego Ceballos
    • AVAR: Nelson Sosa

    Domingo 26 de julio

    15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Álvaro Carranza
    • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
    • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
    • Cuarto árbitro: César Ceballo
    • VAR: Maximiliano Macheroni
    • AVAR: Julio Fernández

    17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

    • Árbitro: Pablo Dóvalo
    • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
    • Árbitro asistente 2: Federico Cano
    • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
    • VAR: Sebastián Habib
    • AVAR: Lucas Germanotta

    19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

    • Árbitro: Hernán Mastrángelo
    • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
    • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
    • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
    • VAR: Lucas Novelli
    • AVAR: Diego Romero

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