    • 21 de julio de 2026 - 19:59

    El emotivo homenaje de los clubes argentinos a la Selección en la Copa Sudamericana

    Los clubes Boca, Lanús y Tigre desplegarán una bandera de reconocimiento a la Scaloneta por el subcampeonato en el Mundial 2026.

    Los clubes Boca, Lanús y Tigre desplegarán una bandera en homenaje a la Selección Argentina.

    Los clubes Boca, Lanús y Tigre desplegarán una bandera en homenaje a la Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La histórica campaña de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 —donde finalizó como subcampeona y mejor representante sudamericana del certamen—, los clubes del fútbol nacional le rendirán un tributo especial en el ámbito internacional.

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    A través de un comunicado institucional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los equipos argentinos que participan de los playoffs de la Copa Sudamericana saltarán al campo de juego luciendo una bandera en reconocimiento al equipo nacional.

    “El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, agradece a la Conmebol; a su Presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario General, José Astigarraga, la autorización recibida para que los clubes argentinos puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo”, expresaron desde el ente rector en la calle Viamonte.

    El cronograma de los homenajes en cancha

    El primer reconocimiento fue en Montevideo durante el choque de ida entre Tigre y Nacional de Uruguay. El Matador, que accedió a la instancia de repechaje tras finalizar segundo en el Grupo A, encabeza la nómina de clubes encargados de portar el cartel institucional.

    El tributo continuará en La Fortaleza cuando Lanús reciba a Cienciano de Perú. El conjunto Granate, vigente campeón de la edición 2025 del torneo continental, vuelve a competir en la Sudamericana tras no lograr la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores.

    Por su parte, Boca Juniors sumará su reconocimiento en La Bombonera frente a O'Higgins de Chile. El encuentro podría contar con la presencia dentro del campo de juego de Leandro Paredes, integrante del plantel albiceleste en la cita mundialista, quien se encuentra a disposición del cuerpo técnico para ir desde el arranque.

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