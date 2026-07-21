Bombazo: el Regional Amateur comenzará dentro de un mes y habrá cuatro ascensos al Federal A

Fin del misterio. Con el Mundial finalizado, todos los cañones ahora apuntan al fútbol argentino y comienza a esclarecerse el panorama para los torneos de ascenso. Y en eso el Torneo Regional Amateur 2026 ya empieza a tomar forma. El certamen que por ahora tiene clasificados por San Juan a Sportivo Desamparados y Atlético Unión comenzará a fines de agosto.

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Aunque el Consejo Federal aún no oficializó el calendario, trascendió que la competencia comenzaría a fines de agosto y mantendría el sistema de cuatro ascensos al Torneo Federal A, tal como ocurrió en las últimas ediciones. De esta manera, se descarta la propuesta de que el nuevo formato daría ascensos pero no al Federal A, sino que ascendería a los mejores al Torneo Argentino del Interior, el nuevo certamen anunciado por la AFA en marzo pasado (un torneo similar al viejo Argentino B).

La bomba -sin dudas una buena noticia para los clubes- la dio a conocer Ascenso del Interior. El sitio informó que el Regional Amateur tendría su puntapié inicial durante el fin de semana comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto. El certamen se extendería hasta diciembre, donde se conocerían los ascensos al Federal A 2027.

Mientras se aguarda la confirmación oficial, el Consejo Federal mantiene como fecha límite el 15 de agosto para que las ligas homologadas presenten a sus representantes. Ese mismo día también vencerá el plazo para que los clubes confirmen su participación en el certamen.

La Liga Sanjuanina tendrá tiempo de confirmar sus representantes hasta el 15 de agosto

Por San Juan hasta el momento hay dos clasificados: Atlético Unión y Sportivo Desamparados. El Azul de Villa Krause por ser el campeón oficial del fútbol sanjuanino 2025 y el Víbora por haber ganado el encuentro clasificatoria ante Colón Junior en junio pasado, ambos habían sido subcampeones del Apertura y Clausura del año pasado y en un duelo eliminatorio definieron ese pasaje. Fue Sportivo quien ganó el duelo 1-0 y con eso se ganó el pasaje al Regional Amateur.

Claro que no significa que sean los dos únicos representantes por San Juan. Ambos se metieron en el certamen nacional por mérito deportivo pero ahora restará saber cuántas licencias o invitaciones buscará la Liga Sanjuanina de Fútbol. Además, por las Ligas Departamentales, los clubes afiliados a la Federación Sanjuanina de Fútbol también lo disputarán.

Cuatro ascensos y un nuevo premio

En cuanto al formato, todo indica que se mantendrá el esquema utilizado en las últimas temporadas: una primera fase con zonas de tres o cuatro equipos, conformadas por cercanía geográfica, para luego dar paso a las instancias de eliminación directa.

La principal novedad de la edición 2026 es que no solo estarán en juego los tradicionales cuatro ascensos al Federal A, sino que también habrá un incentivo adicional para los equipos que lleguen hasta las instancias decisivas.

Según la información difundida, los cuatro clubes que pierdan las finales interregionales por el ascenso obtendrán automáticamente una plaza para disputar el nuevo Torneo Argentino, una competencia que el Consejo Federal proyecta poner en marcha en abril de 2027.

De esta manera, ocho equipos lograrán competir la próxima temporada en una categoría superior: cuatro en el Federal A y otros cuatro en el flamante Torneo Argentino.

Restan definirse más plazas

El informe también señala que el Consejo Federal todavía debe definir la cantidad total de plazas que otorgará el Regional Amateur para el nuevo torneo nacional.

Además, quedan por establecer los cupos por mérito institucional, una modalidad que ya había sido anticipada durante el Gran Encuentro de Dirigentes del Consejo Federal, realizado en marzo pasado en Córdoba.

Con la cuenta regresiva en marcha, los clubes del interior del país ya comienzan a preparar una nueva edición del certamen más federal del fútbol argentino, que volverá a ofrecer la posibilidad de pelear por un lugar en el Federal A y, desde esta temporada, también abrirá la puerta al nuevo campeonato nacional previsto para 2027.