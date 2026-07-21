San Lorenzo de Ullum convocó a una asamblea para elegir nuevas autoridades

El Club Atlético San Lorenzo de Ullum iniciará una nueva etapa institucional con la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria, en la que los socios definirán a las futuras autoridades de la institución y analizarán la situación administrativa y contable del club.

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La convocatoria fue autorizada por Personería Jurídica mediante una resolución que habilita al Triunvirato Normalizador a llevar adelante el proceso asambleario, luego del período de normalización de la entidad.

La reunión se realizará el viernes 31 de julio de 2026 en la sede social del club, ubicada sobre calle José Aguilar s/n, en el departamento Ullum.

La primera convocatoria fue fijada para las 20:00, mientras que, en caso de no alcanzarse el quórum requerido, la segunda citación será a las 21:00.

Durante la asamblea, los asociados deberán abordar un amplio orden del día vinculado con la regularización institucional del club. Entre los principales puntos figuran:

La lectura y aprobación del informe final del Triunvirato Normalizador y la rendición de cuentas desde que asumió sus funciones.

La consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre 2017 y 2025.

La designación de la Comisión Electoral, que tendrá a su cargo la organización del acto eleccionario.

La elección de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, conforme a lo establecido por el Estatuto Social vigente.

La designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea junto al Triunvirato Normalizador.

Finaliza la etapa de normalización

La resolución también establece la prórroga del mandato del Triunvirato Normalizador hasta el 31 de julio de 2026, fecha en la que concluirá el proceso de normalización una vez desarrollada la asamblea y elegidas las nuevas autoridades.

De esta manera, el Club Atlético San Lorenzo de Ullum buscará recuperar plenamente su funcionamiento institucional con la conformación de una conducción elegida por sus socios, en una jornada que marcará un paso importante para el futuro de la entidad deportiva.