Se destapó el drama de la Selección Argentina durante el Mundial 2026

Destaparon el oscuro secreto tras la final que perdió Argentina: "Me crucé a una persona de la confianza de toda la vida de Lionel Scaloni que además estuvo en todas las concentraciones, es alguien que sabía verdaderamente desde adentro lo que pasaba".

Pasan las horas, pero el dolor sigue latente por lo que fue la caída de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo ante España y lo que hace más profundo el dolor es la manera en la que cayó el equipo, sin patear una sola vez al arco. Finalmente parece que hay una explicación al respecto.

Durante las últimas conferencias de prensa Lionel Scaloni afirmó en más de una ocasión que antes de que comenzara la Copa del Mundo no imaginó llegar a la final pero no por una cuestión técnica o táctica sino por cuestiones físicas de los futbolistas. Por esta razón le dio mucho más valor al hecho de poder jugar nuevamente el duelo decisivo.

Más allá de esto no se habían dado tantos detalles y finalmente la bomba terminó de explotar en primer lugar durante la final contra España, donde no solo dejaron el campo varios jugadores lesionados, sino que además los que terminaron adentro del campo lo hicieron con varias molestias físicas que no les permitieron estar al cien.

Ariel Senosiain reveló en DSports que durante las últimas semanas desde la Selección Argentina se trató de ocultar el verdadero grado de merma física que tenía el plantel con relación a lo que había sido por ejemplo el Mundial de Qatar. Ahora la que la historia terminó y que incluso quedó evidenciado en la cancha las verdades van saliendo a la luz. Actualidadpolítica Argentina

El drama de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo “Me crucé a una persona de la confianza de toda la vida de Lionel Scaloni que además estuvo en todas las concentraciones, es alguien que sabía verdaderamente desde adentro lo que pasaba. Me dijo que no teníamos dimensión de cómo habían llegado realmente los jugadores. De los titulares solamente dos llegaron en buenas condiciones”, afirmó el periodista en primer lugar.